"В 35 чувствую себя на 25" - Капитан Зари празднует День Рождения

Хавбек и капитан "Зари" Никита Каменюка, которому сегодня исполнилось 35 лет, рассказал ТК Футбол о планах на будущее.

"Конечно, думаю о том, что будет дальше, после окончания этого сезона. Посещают разные мысли. Будем разговаривать с руководством клуба, узнаю их позицию. Я хочу остаться в клубе.

Празднование дня рождения с командой? Так было, когда только пришел в клуб, и сейчас. Обычно – в межсезонье, с семьей.

Как чувствую себя в свои 35? На 25", – сказал Каменюка.