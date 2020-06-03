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"В 35 чувствую себя на 25" - Капитан Зари празднует День Рождения
Никита Каменюка принимает поздравления
Хавбек и капитан "Зари" Никита Каменюка, которому сегодня исполнилось 35 лет, рассказал ТК Футбол о планах на будущее.
"Конечно, думаю о том, что будет дальше, после окончания этого сезона. Посещают разные мысли. Будем разговаривать с руководством клуба, узнаю их позицию. Я хочу остаться в клубе.
Празднование дня рождения с командой? Так было, когда только пришел в клуб, и сейчас. Обычно – в межсезонье, с семьей.
Как чувствую себя в свои 35? На 25", – сказал Каменюка.
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Источник:ТК Футбол
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