  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Дуэлунд: Михайличенко отлично комбинирует теорию и физику
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дуэлунд: Михайличенко отлично комбинирует теорию и физику

Премьер-лига
(1 голосов)

А вот отношения с Хацкевичем у датчанина не очень складывались

Дуэлунд: Михайличенко отлично комбинирует теорию и физику
Новина українською

Полузащитник "Динамо" Миккель Дуэлунд в интервью журналу "Футбол" рассказал о тренерских концепциях экс-наставника киевлян Александра Хацкевича и нынешнего тренера Алексея Михайличенко.

— "Однажды Хацкевич на русском языке указал мне на ошибку во время выполнения упражнения, а я просто вижу вокруг 400 конусов, стою и выгляжу как полный идиот", — так вы однажды сказали в интервью. У вас были недопонимания с предыдущим тренером?

— Это было давно, имеет ли смысл ворошить прошлое? У "Динамо" новый тренер, новые исполнители. Тогда я не говорил по-английски, коуч не говорил по-английски. Конечно, это не его проблема, а моя. Теперь я интенсивно учу ваш язык, чтобы лучше все понимать.

— Михайличенко же говорит по-английски?

— Да.

— Сильно ли футбол Михайличенко отличается от футбола Хацкевича?

— Я стараюсь избегать каких-либо сравнений. Я просто не вижу в них смысла, особенно если речь идет о тренерах.

— Михайличенко больше бомбит теорией или физикой?

— Я думаю, он отлично комбинирует эти вещи. В его пользу говорит то, что он играл на высочайшем уровне, имеет огромный опыт за плечами, поэтому он знает, что и когда лучше применять.

— Согласны ли вы, что в Украине забивать сложнее, чем в Дании?

— Да. Дело в том, что практически все команды в Украине стараются играть против "Динамо" от обороны в надежде зацепиться за очко. В Дании футбол носит более открытый и непредсказуемый характер, любая команда может обыграть любую.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Алексей Михайличенко Александр Хацкевич Динамо (Киев) Миккель Дуэлунн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
dynamo.kiev.ua

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...