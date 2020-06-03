Дуэлунд: Михайличенко отлично комбинирует теорию и физику

Полузащитник "Динамо" Миккель Дуэлунд в интервью журналу "Футбол" рассказал о тренерских концепциях экс-наставника киевлян Александра Хацкевича и нынешнего тренера Алексея Михайличенко.

— "Однажды Хацкевич на русском языке указал мне на ошибку во время выполнения упражнения, а я просто вижу вокруг 400 конусов, стою и выгляжу как полный идиот", — так вы однажды сказали в интервью. У вас были недопонимания с предыдущим тренером?

— Это было давно, имеет ли смысл ворошить прошлое? У "Динамо" новый тренер, новые исполнители. Тогда я не говорил по-английски, коуч не говорил по-английски. Конечно, это не его проблема, а моя. Теперь я интенсивно учу ваш язык, чтобы лучше все понимать.

— Михайличенко же говорит по-английски?

— Да.

— Сильно ли футбол Михайличенко отличается от футбола Хацкевича?

— Я стараюсь избегать каких-либо сравнений. Я просто не вижу в них смысла, особенно если речь идет о тренерах.

— Михайличенко больше бомбит теорией или физикой?

— Я думаю, он отлично комбинирует эти вещи. В его пользу говорит то, что он играл на высочайшем уровне, имеет огромный опыт за плечами, поэтому он знает, что и когда лучше применять.

— Согласны ли вы, что в Украине забивать сложнее, чем в Дании?

— Да. Дело в том, что практически все команды в Украине стараются играть против "Динамо" от обороны в надежде зацепиться за очко. В Дании футбол носит более открытый и непредсказуемый характер, любая команда может обыграть любую.