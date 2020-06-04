Кудрик: Неприятная для Карпат ситуация, но ее нужно пережить

Голкипер "Карпат" Олег Кудрик в эфире ТК Футбол прокомментировал вспышку коронавируса в львовском клубе.

"Неприятная для нас ситуация. Но как есть – так есть. Должны выйти из нее. Надеюсь, все будет хорошо, все будут здоровы и через 2 недели вернемся к футболу. Поддерживаем заболевших и желаем скорейшего выздоровления, постоянно с ними на связи.

Настроение негативное, ведь готовились столько времени, были готовы играть. Но ничего, нужно это пережить", – сказал Кудрик.