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Кудрик: Неприятная для Карпат ситуация, но ее нужно пережить
В Карпатах надеются вернуться к футболу
Голкипер "Карпат" Олег Кудрик в эфире ТК Футбол прокомментировал вспышку коронавируса в львовском клубе.
"Неприятная для нас ситуация. Но как есть – так есть. Должны выйти из нее. Надеюсь, все будет хорошо, все будут здоровы и через 2 недели вернемся к футболу. Поддерживаем заболевших и желаем скорейшего выздоровления, постоянно с ними на связи.
Настроение негативное, ведь готовились столько времени, были готовы играть. Но ничего, нужно это пережить", – сказал Кудрик.
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Источник:ТК Футбол
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