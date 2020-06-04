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Кудрик: Неприятная для Карпат ситуация, но ее нужно пережить

Премьер-лига
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В Карпатах надеются вернуться к футболу

Кудрик: Неприятная для Карпат ситуация, но ее нужно пережить
Новина українською

Голкипер "Карпат" Олег Кудрик в эфире ТК Футбол прокомментировал вспышку коронавируса в львовском клубе.

"Неприятная для нас ситуация. Но как есть – так есть. Должны выйти из нее. Надеюсь, все будет хорошо, все будут здоровы и через 2 недели вернемся к футболу. Поддерживаем заболевших и желаем скорейшего выздоровления, постоянно с ними на связи.

Настроение негативное, ведь готовились столько времени, были готовы играть. Но ничего, нужно это пережить", – сказал Кудрик.

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В статье: Карпаты (Львов) Олег Кудрик коронавирус
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Источник:
ТК Футбол

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