Миккеля Дуэлунда шокировали ультрас в Украине

Датского полузащитника "Динамо" Миккеля Дуэлунда в интервью расспросили о ультрас на родине и в Украине.

- Как-то на матчи "Брондбю" - "Копенгаген" фанаты хозяев забросали поле дохлыми крысами - хорошо, что не живыми, Вербичу чуть не прилетело. Что за акция?

- В "Брондбю" отмороженные фанаты. Не знаю, чем они руководствовались, но я помню этот инцидент. Но это же фанаты, они способны на все что угодно!

- Что наиболее дикое встречали в Украине?

- В первые месяцы меня шокировали фанаты, которые жгли файеры и бросали их в сторону поля. Я просто не привык к этому, так как в Дании пиротехника запрещена.