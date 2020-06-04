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Миккеля Дуэлунда шокировали ультрас в Украине

Премьер-лига
(1 голосов)

Из-за фаеров

Миккеля Дуэлунда шокировали ультрас в Украине
Новина українською

Датского полузащитника "Динамо" Миккеля Дуэлунда в интервью расспросили о ультрас на родине и в Украине.

- Как-то на матчи "Брондбю" - "Копенгаген" фанаты хозяев забросали поле дохлыми крысами - хорошо, что не живыми, Вербичу чуть не прилетело. Что за акция?

- В "Брондбю" отмороженные фанаты. Не знаю, чем они руководствовались, но я помню этот инцидент. Но это же фанаты, они способны на все что угодно!

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- Что наиболее дикое встречали в Украине?

- В первые месяцы меня шокировали фанаты, которые жгли файеры и бросали их в сторону поля. Я просто не привык к этому, так как в Дании пиротехника запрещена.

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В статье: ультрас Брондбю Беньямин Вербич Миккель Дуэлунд
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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Комментарии (4)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
04.06.2020 в 10:07
Мабуть Дуелунд не в курсі, що у нас і віджим підприємств та підрив людей на трибунах заборонено, є й т.зв. антимонопольний комітет, який до сих пір успішно розслідує схему Ротердам+. І судді та поліція страшенно незалежні. Тай сам Павелко. Від здорового глузду.
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C_Ballack (Днепр)
04.06.2020 в 08:30
Он наверное не в курсе, но В Украине пиротехника тоже запрещена. Но, нашим дикарям закон не писан.... Знаю случаи, когда бабы с фан сектора проносили Пиротехнику засунув ее себе между ног... Больные на голову....
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-1
ascent (Луксор)
04.06.2020 в 09:05
А факелы тоже запрещены?
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+1
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
04.06.2020 в 10:14
Факели - ні. був навіть такий клуб Факел Варва.
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