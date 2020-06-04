Сенегальский новичок Колоса должен был перейти в клуб еще зимой

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин прокомментировал телеканалу Футбол заключение клубом контракта с 19-летним сенегальским вингером Мамаду Данфа.

Молодой игрок. Он должен был приехать еще на наши январские сборы, но были большие проблемы с документами, визами.

А потом начался карантин. Так получилось, что он только сейчас попал в нашу заявку.

Футболист с очень хорошими данными. Это – подписание на будущее