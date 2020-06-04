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Сенегальский новичок Колоса должен был перейти в клуб еще зимой

Премьер-лига
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Сенегальский новичок Колоса должен был перейти в клуб еще зимой
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Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин прокомментировал телеканалу Футбол заключение клубом контракта с 19-летним сенегальским вингером Мамаду Данфа.

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Молодой игрок. Он должен был приехать еще на наши январские сборы, но были большие проблемы с документами, визами.

А потом начался карантин. Так получилось, что он только сейчас попал в нашу заявку.

Футболист с очень хорошими данными. Это – подписание на будущее

Напомним, что футболист получил в "Колосе" № 94.

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В статье: Руслан Костышин Колос (Ковалевка) Мамаду Данфа
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Источник:
Футбол News

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