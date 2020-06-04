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Юрий Семин в третий раз может возглавить киевское Динамо - СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

С Суркисом помирился

Юрий Семин в третий раз может возглавить киевское Динамо - СМИ
Новина українською

Российский тренер Юрий Семин может третьих возглавить "Динамо".

Все разногласия и недоразумения между Семиным и президентом "Динамо" Игорем Суркисом, которые привели к предыдущей отставки специалиста из киевского клуба, остались в прошлом. А конфликтная ситуация полностью забыта, - сообщает dynamo.kiev.ua.

А в недавнем интервью Семин вспомнил период работы в Киеве и признал ошибкой свою отставку с "Динамо" после чемпионского титула в сезоне 2009 года.

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Напомним, что Семин возглавлял "Динамо" в 2008-2009 годах, а затем в 2010-2012.

До этого времени он с 2016-го работал в московском "Локомотиве". Был уволен из клуба 31 мая.

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В статье: Юрий Семин Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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Комментарии (3)
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Zizazu (Киев)
04.06.2020 в 10:34
Тренеру с России не дадут сейчас Динамо.
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Байкал (Lviv)
04.06.2020 в 10:33
А наступним після Сьоміна буде Газзаєв. Назад у майбутнє
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Віктор Бокасса (Betwmount)
04.06.2020 в 10:16
Довбодятли, Шпалич вже погодився очолити якийсь тульський пряник. Знову бурбасятина.
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