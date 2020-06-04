Юрий Семин в третий раз может возглавить киевское Динамо - СМИ

Российский тренер Юрий Семин может третьих возглавить "Динамо".

Все разногласия и недоразумения между Семиным и президентом "Динамо" Игорем Суркисом, которые привели к предыдущей отставки специалиста из киевского клуба, остались в прошлом. А конфликтная ситуация полностью забыта, - сообщает dynamo.kiev.ua.

А в недавнем интервью Семин вспомнил период работы в Киеве и признал ошибкой свою отставку с "Динамо" после чемпионского титула в сезоне 2009 года.

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Напомним, что Семин возглавлял "Динамо" в 2008-2009 годах, а затем в 2010-2012.

До этого времени он с 2016-го работал в московском "Локомотиве". Был уволен из клуба 31 мая.