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Юрий Семин в третий раз может возглавить киевское Динамо - СМИ
С Суркисом помирился
Российский тренер Юрий Семин может третьих возглавить "Динамо".
Все разногласия и недоразумения между Семиным и президентом "Динамо" Игорем Суркисом, которые привели к предыдущей отставки специалиста из киевского клуба, остались в прошлом. А конфликтная ситуация полностью забыта, - сообщает dynamo.kiev.ua.
А в недавнем интервью Семин вспомнил период работы в Киеве и признал ошибкой свою отставку с "Динамо" после чемпионского титула в сезоне 2009 года.
Напомним, что Семин возглавлял "Динамо" в 2008-2009 годах, а затем в 2010-2012.
До этого времени он с 2016-го работал в московском "Локомотиве". Был уволен из клуба 31 мая.