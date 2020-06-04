Виталий Косовский: Очень хотелось побывать на Олимпиаде, мы были бы достойными участниками

"Покажи мне свою среднюю линию, и я скажу какая у тебя команда", - гласить давняя футбольная поговорка. Действительно, во все времена роль полузащиты определяла игру команды. В середине 90-х, когда в Киев вернулся Валерий Лобановский и создал из "золотой молодежи" свою последнюю великую команду, ключевую роль в средней линии "Динамо" играл Виталий Косовский. Левый вингер, или как сейчас модно называть латераль, бороздил свою бровку с первых секунд и до конца матча, нестандартными действиями ставя в тупик своих оппонентов. Не обладая гренадерскими качествами, он на поле был мотором, в атаке быстрым и скоростным, а в обороне надежным. Подвижный, всегда заряженный на борьбу, он отлично играл левой ногой. За этим всем стоял неимоверный труд, упорство и желание с детства играть в любимом "Динамо". О том, как все начиналось, корреспонденту UA-Футбол рассказал сам Виталий Косовский.

- Вы родились в городке Острог Ровенской области, там и делали первые шаги в футболе.

- Да, все верно. Но многие уверены, что я винничанин, потому что играл за "Ниву" три сезона, а потом перешел в киевское "Динамо". Но первые шаги делал в Остроге, когда пошел в первый класс. Рядом со школой находилась ДЮСШ. А раньше как было - только звонок на переменку или окончания уроков, сразу появлялся мяч и начиналась игра. В один из дней местный тренер Пугач увидел меня, пригласил в ДЮСШ, и я с тех пор начал посещать тренировки.

- Но затем вы с семьей переехали в Нетишин. С чем были связаны такие перемены?

- Отец работал водителем в Нетишине, а это Хмельницкая область. В то время там строился город, где мы и получили квартиру. Пришлось переехать из Острога. И как показало время, мне это пошло на пользу. Встретил людей, которые в дальнейшем повлияли на мою судьбу. И опять все было как в Остроге: тренер Михаил Телебей увидел меня играющим на стадионе, пригласил, и я продолжил заниматься футболом. Правда, был период, когда заодно с друзьями из солидарности начал посещать другие секции. Но тренер по футболу все-таки нашел меня, убедил, что в футболе у меня получится лучше. После этого кроме футбола ужу ни о чем и не думал. Начались поездки на турниры, первенство области. Иногда приходилось играть на область, как за юношей, так и за взрослых. Началось мое становление, почувствовал уверенность, понял, что получиться. Когда оканчивал школу, пригласили играть за сборную Хмельницкой области, которая готовилась к турниру на первенство Украины. Тренером команды был Валерий Лужанинов. Кстати, он был еще и арбитром второй союзной лиги.

- А как вы оказались в киевском спортинтернате?

- Как сыграл несколько матчей за сборную области, все тот же Лужанинов позвонил Владимиру Киянченко и рекомендовал меня как перспективного молодого игрока (смеется). Приехал в Киев, сыграл на турнире одну игру, после которой мне сказали, что я зачислен. Произошло все быстро. В 10 классе уже был в Киеве, где происходило самое интересное: учеба, тренировки, турниры и первые поездки за границу. Прошел только месяц учебы в спортинтернате, как я оказался в юношеской сборной СССР. Григорьевич позвонил в Москву главному тренеру сборной Александру Пискареву, с просьбой вызвать и просмотреть меня. Сначала он ответил: "Да заканчивай, опять ты мне присылаешь, хватит. У меня уже есть костяк команды". Но Киянченко был настойчив.

После очередного вызова в сборную я и Володя Лебедь, который уже играл как год в команде, поехали в Москву. С нами, имею виду спортинтернат, еще были игроки раннее вызывавшиеся в сборную: Виталик Цыганков, Игорь Коваль, Сергей Охримчук, и все они винничане. Отец Виктора Цыганкова, игрока нынешнего "Динамо", был вратарем, с которым мы жили в спортинтернате в одной комнате. И по сегодняшний день мы друзья. По приезду в Москву, где команда готовилась к поездке в Португалию, сыграл во всех матчах турнира, забил два мяча, после чего Пискарев сказал все хорошо, похвалил меня и принял решения вызвать на следующий сбор. После этого практически играл в составе. Потом был 10-й юбилейный турнир на приз Гранаткина в Ленинграде. Я больше времени проводил в сборной, чем на учебе в Киеве. Приходилось отдельно от всех сдавать экзамены, закрывать "долги".

- 1990-й год оказался для вас очень продуктивным в плане карьеры. Кроме сборной вы начинаете играть за хмельницкое "Подолье", которое играло во второй союзной лиге. Как вас пригласили в команду мастеров?

- Самое интересное то, что учась в спортинтернате и будучи сборником Союза, был у всех на виду, но в дубль "Динамо", меня не рассматривали, хотя каждый мальчишка мечтал попасть в такой клуб. Но видимо, не суждено было, и это к лучшему. Спасибо Владимиру Киянченко, что я оказался в команде мастеров, где совершенно другие понятия и понимания взрослого футбола. Он рекомендовал меня тогдашнему главному тренеру "Подолья" Иштвану Секечу. Видимо, я подошел команде, где и остался играть. Главное, что в меня верил тренер. Получил игровую практику и уверенность в своих силах. Часто бывало, команда ехала на выездные матчи через Киев, забирали меня, а по дороге назад высаживали, чтобы продолжал учебу. Кстати, именно в Киеве в матче против СКА состоялся мой дебют во Второй лиге. В том сезоне сыграл немалое количество матчей за "Подолье" (21 поединков, забил 1 мяч – ред.).

- Следующей командой была винницкая "Нива". Как получили приглашение?

- Это было в 1991-м году. Юношеская сборная играла отборочный матч чемпионата Европы в Тернополе. После окончания поединка ко мне подошел Вячеслав Грозный с предложением от имени руководства винницкой "Нивы" перейти в команду. Думаю, инициаторами перехода были главный тренер Александр Томах и начальник команды Игорь Гатауллин, для которого не решаемых вопросов не бывает (смеется). Тут же увидев наш разговор с Грозным один из руководителей "Нивы", только тернопольской, Владимир Аксенов, также предложил вариант продолжения карьеры в Тернополе. "Оставайся у нас, поможем как с институтом, так и со службой в армии" - убеждал он. Я ответил, подумаю. Перезвонил родителям и спросил их мнение, куда ехать и какое предложение принять? Мама сразу же сказала: "Выбирай Винницу, потому что она ближе к столице" (смеется). Да и Грозный был убедительнее. "Мы за тобой наблюдали и нам нужен такой игрок". Поэтому мой выбор оказался в пользу Винницы.

- Наверняка вам предложили в Виннице такие же условия – институт и армия?

- Да, пришлось послужить в армии месяц, хотя обещали меньше (смеется), что в течение недели, как только приму присягу, заберут. Служил в части ракетных войск. После чего Игорь Гатауллин, в то время начальник команды, приехал за мной и на этом моя служба закончилась. Как я и говорил, Игорь Гатауллин мог решить любые вопросы. Именно он поспособствовал решению моего жилищного вопроса - я получил трехкомнатную квартиру, за что и был ему благодарен. Это был 1992 год. О Виннице самые приятные воспоминания. Там я сформировался как футболист, там же познакомился с будущей женой Ириной, там же родилась наша дочь Таня.

- Интересный факт. В 1991 году юношеская сборная СССР провела две встречи отбора в Тернополе.

- Видимо, таким образом популяризировали футбол. Хотя в то время местная "Нива" была очень сильной командной второй лиги, и на ее матчи всегда заполнялся стадион. А Тернополь оказался для нас фартовым. Сначала (9 июня – ред.) играли против сборной Югославии и обыграли их 4:2, а затем осенью (23 октября – ред.) не устояла Швеция 2:0. После этой игры мы завоевали путевку на финал чемпионата Европы в Германии. Но Союз распался, и на финал поехала уже сборная СНГ, составленная из игроков России. А в промежутке между этими поединками в августе съездили на очень престижный турнир Coca-Cola в Японию. Когда возвращались назад и прилетели в Москву, то застали так называемый ГКЧП. Правда, мы его "не видели", так как сразу разлетелись по домам. В том году много было интересного. Помимо матчей в Тернополе, помню, играли два поединка в Керчи против итальянцев. Так что со сборной ездили по всей Украине. Вспоминаю, когда играл в Виннице и вызывался, то летал самолетом по маршруту Винница-Москва (смеется). Сейчас такое представить невозможно. Из небольшого города летали самолеты в столицу!

- В сборной CCCP U-20 играло много украинцев – семь игроков: Шаран, Коновалов, Михайленко и другие, что говорит о талантливых украинцах. А в сборной U-18?

- Также было много ребят из Украины. Кроме меня это: Володя Лебедь, Игорь Лучкевич, Юрий Петров, Тарас Луценко, Роман Гнатив, Саша Оголюк, тоже семь (смеется). Так что и в нашей сборной хватало талантов. В той сборной играл еще вместе с Александром Хацкевичем. И кто мог тогда подумать, что через три года с ним окажемся в киевском "Динамо"?

- А когда распался Союз, у вас были приглашения из России?

- Да. Очень интересовались московское "Динамо" и ЦСКА.

- После "Нивы" вас пригласили в "Динамо". Как это произошло?

- Но мог и не оказаться в именитом клубе. После трех проведенных сезонов в Виннице я уже собирался перейти в одесский "Черноморец". Даже дал добро после разговора с Вадимом Плоскиным, начальником команды. Сообщил об этом родителям и будущей жене, что будем переезжать в Одессу и жить у моря (смеется). Но видимо информация дошла до Киева, и через несколько дней я вместе с Игорем Гатауллиным был уже в столице, а вернулся в Винницу с контрактом киевского "Динамо". Вот так распорядилась судьба, и за несколько суток все изменилось, и как показало время, на лучшее. Решение было за мной, и я его принял. Это была моя мечта детства – играть в "Динамо", где я как игрок и провел свои лучшие годы.

- В вашей карьере было много удачных матчей, которые приятно вспоминать. Но были и неудачные, оставившие неприятный осадок.

- Сразу вспоминается поединок в составе молодежной сборной против Италии за путевку на финал Евро и Олимпиаду – 1996 года. Это был последний выездной матч в группе, в котором все решалось. Мы их обыграли в Киеве 2:1. В Италии нас устраивала ничья, что позволило бы поехать в Атланту летом. Все складывалось хорошо: мне удалось сравнять счет, казалось, путевка у нас в кармане. Но в конце итальянцы забили, выиграли 2:1, поехав вместо нас. А так хотелось побывать на Олимпийских играх! Мы были бы достойными участниками на этом первенстве. Играли то Шевченко, Ребров, Ващук, Парфенов, Федоров, Шовковский, Михайленко! Итальянцы, к слову, в 1996-м стали чемпионами Европы.

К этому можно добавить матч отбора чемпионата мира в Киеве со сборной Хорватии. Это 1997 год. Нам нужно было обыграть их минимум 2:0. Шевченко в начале игры забил, повели 1:0, и буквально через некоторое время мне удалось забить второй мяч. Но, как потом оказалось, у нас украли чистый гол, и надежду на выход в финальную часть Мундиаля. Фамилия судьи Педерсона запомнилась всем на всю жизнь. К разочарованиям также относится полуфинальный матч с "Баварией" 1999 года, когда, казалось, финал Лиги чемпионов был так близок. Считаю, нам не хватило опыта участия в таких европейских турнирах, чтобы пройти немцев.

В этом же году нас ждал еще неудачный матч в Киеве против сборной Словении за выход в финал чемпионата Европы. После первого поединка, проигранного словенцам 1:2, нужно было выигрывать. Вели 1:0, что нас и устраивало, чтобы быть в финале. Где-то за минут 15 до окончания матча из-за травмы был заменен. Пошел в раздевалку с надеждой, что все будет хорошо. Когда переодевался, увидел заходивших ребят с опущенными головами, сразу понял, что-то произошло. В конце игры пропустили гол, сыграв вничью 1:1. После всего этого был в шоке. Да, вспомнились эти неудачные и важные игры, но все-таки считаю, что в нашей тогда классной команде было больше позитивных матчей. У меня были прекрасные товарищи по команде.

- Игроки "Динамо" вашего поколения были востребованы зарубежными клубами. Шевченко и Каладзе уехали в Италию, Ребров и Лужный в Англию. А у вас были приглашения?

- Да, слышал, но узнал об этом позже по истечении многих лет. Ведь раньше другое время было, и если были какие-то приглашения, то они приходили в клуб, поэтому информация до нас не доходила. Как рассказал мне один из работников клуба, приезжали скауты из испанской "Сельты", гостили несколько дней в Киеве, вели переговоры, но что-то не сложилось.

- Когда карьера подходила к завершению, наверняка были мысли стать тренером?

- Просто хотел оставаться в футболе. Понимание пришло после того, когда я закончил работать в селекции, и осознал, что это не мое. Все-таки быть на футбольном поле - это то, что ближе мне.

- После того как в 2003 году повесили бутсы "на гвоздь", вас пригласили работать в селекционный отдел "Динамо", где вы проработали три года. Но затем были уволены. Обиду держите?

- А чего обижаться. Руководство приняло такое решение, на то оно и руководство. Попал под увольнение. Даже не могу понять, почему так произошло.

- После этого вы уходите работать селекционером в "Оболонь".

- Это не соответствует действительности. Я никогда не работал в "Оболони".

- И чем занимались в это время?

- В 2006 году был опыт работы в хмельницком "Подолье", игравшем во Второй лиге, а главным тренером был Виктор Муравский. Потом был звонок от Касанова Павла на счет дальнейшей работы опять же в некогда родном клубе винницкой "Нивы", которая тогда выступала в Первой лиге. Работал там недолго главным тренером.

- А чего так быстро покинули команду?

- В клубе были трудности различного плана. Побыв там и переговорив с руководством, я понял, что перспективы маловероятны. Поэтому и решил покинуть команду с дальнейшими мыслями работы в "Динамо".

- Хочу уточнить. Именно первые шаги на тренерском поприще вы делали в "Подолье". Не так ли?

- Нет. Отсчет можно вести, когда Александр Лысенко в 2006 году пригласил помогать ему в сборной Украины 1989-90 года рождения. Хотя были "доброжелатели", которые шептали Лысенко подумать над моей кандидатурой. Но он не прислушался к мнению "советчиков", и я ему благодарен за это. Это была моя первая работа в качестве тренера, и я получил хороший опыт. В той юношеской сборной играли: Ярмоленко, Зозуля, Кравец, Коноплянка, Степаненко, Кичак. Было интересно наблюдать за их ростом и становлением в футболе. Мы поехали в Баку играть групповой этап, заняли второе место, но нам не удалось попасть на мировое первенство, так как из группы выходила одна команда. Ею оказалась сборная Испании, которой мы и проиграли решающую игру.

- Но через время в 2012 году вы возвращаетесь работать опять в структуру "Динамо".

В то время Александр Хацкевич был старшим тренером U21. Валентин Белькевич помогал ему в работе. Поговорив с Сашей, он сказал, что через пару месяцев организовывается команда U19. Старшим тренером назначили Валентина Белькевича, а я стал его ассистентом. Так мы и проработали вместе с ним два сезона… К сожалению, последних два для Валентина, потому что 1-го августа его не стало. Мы неожиданно потеряли думающего и перспективного тренера. А главное он был прекрасным человеком.

- Ваш сын играет в Первой лиге. Значит, династия Косовских продолжается?

- Да, он в команде "Агробизнес". Надеюсь и верю, что династия продолжится, у него есть потенциал и хорошие задатки, я уверен, у сына все получится. Я желаю ему удачи.