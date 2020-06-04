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ФК Львов узнал результаты тестирования на COVID-19
Хотя оба клуба из Львова, но...
Накануне "сине-золотые львы" сдали обязательный тест на COVID-19 в преддверии следующего матча УПЛ.
Все результаты тренерского штаба и игроков - негативные.
Поэтому команда может готовиться к домашнему матчу 25 тура УПЛ с "Днепр-1", он пройдет без зрителей 6 июня в 14:00 на стадионе "Украина".
Напомним, что в другом львовском клубе, "Карпатах", зафиксирована массовая вспышка COVID-19 - коронавирусом заразились 26 человек.
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Источник:ФК Львів
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