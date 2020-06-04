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Вместо матча УПЛ Днепр-1 проведет спарринг

Премьер-лига
(1 голосов)

Из-за отмены игры 26 тура

Вместо матча УПЛ Днепр-1 проведет спарринг
Новина українською

Юрий Береза, президент СК "Днепр-1", сообщил телеканалу Футбол, что вместо отмененного матча УПЛ с "Карпатами" команда проведет контрольный поединок.

Сейчас ищем спарринг-партнера. Это, возможно, будет команда Первой лиги, которая прошла тестирование на COVID-19 и сможет гарантировать, что выйдя на поле и сыграв игру, мы не получим те же последствия, что в случае с "Карпатами".

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Название клуба говорить не хочу, потому что продолжаются переговоры. Но последнее слово будет за главным тренером [Дмитрием Михайленко] - чего он хочет.

Впереди у "Днепр-1" выездной матч 25 тура УПЛ с ФК Львов - 6 июня на стадионе "Украина".

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В статье: Первая лига УПЛ СК Днепр-1 Юрий Береза Днепр-1
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Источник:
Футбол News

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Комментарии (1)
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C_Ballack (Днепр)
04.06.2020 в 12:16
Спаринг с Ингульцом... Чи не секрет...
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