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Вместо матча УПЛ Днепр-1 проведет спарринг
Из-за отмены игры 26 тура
Юрий Береза, президент СК "Днепр-1", сообщил телеканалу Футбол, что вместо отмененного матча УПЛ с "Карпатами" команда проведет контрольный поединок.
Сейчас ищем спарринг-партнера. Это, возможно, будет команда Первой лиги, которая прошла тестирование на COVID-19 и сможет гарантировать, что выйдя на поле и сыграв игру, мы не получим те же последствия, что в случае с "Карпатами".
Название клуба говорить не хочу, потому что продолжаются переговоры. Но последнее слово будет за главным тренером [Дмитрием Михайленко] - чего он хочет.
Впереди у "Днепр-1" выездной матч 25 тура УПЛ с ФК Львов - 6 июня на стадионе "Украина".