Вместо матча УПЛ Днепр-1 проведет спарринг

Юрий Береза, президент СК "Днепр-1", сообщил телеканалу Футбол, что вместо отмененного матча УПЛ с "Карпатами" команда проведет контрольный поединок.

Сейчас ищем спарринг-партнера. Это, возможно, будет команда Первой лиги, которая прошла тестирование на COVID-19 и сможет гарантировать, что выйдя на поле и сыграв игру, мы не получим те же последствия, что в случае с "Карпатами".