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Юрий Семин прокомментировал потенциальное возвращение в киевское Динамо

Премьер-лига
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Юрий Семин прокомментировал потенциальное возвращение в киевское Динамо
Новина українською

Бывший тренер киевского "Динамо" и московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал возможное возвращение в украинский гранд. Приводит слова специалиста издание Чемпионат.

"Ко мне по этому поводу никто не обращался".

Напомним, Семин возглавлял "Динамо" с 2007 по 2009 год. В конце декабря 2010 года он вернулся на пост главного тренера киевлян. С "бело-синими" Семин выигрывал чемпионат Украины и Суперкубок страны. Сейчас Юрий Павлович пребывает без клуба, тренер покинул "железнодорожников" в конце мая.

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В статье: Юрий Семин Динамо (Киев)
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Источник:
Чемпионат

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Комментарии (10)
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kanavasha (Киев)
04.06.2020 в 13:18
Та ну причем тут Сабо пишут здесь.... Во первых он старше на семь лет.. во вторых Сабо никогда особо авторитетом у игроков не пользовался... тиогда а что говорить сейчас... а Палыч.. другое дело... Локо и сейчас за него горой... впрочем у всех есть недостатки но для Динамо это лучший выбор в данный момент..
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Kristo (Львов)
04.06.2020 в 13:02
Да фейк все это....
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0
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
04.06.2020 в 13:02
Я же говорил,что фейк.
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0
0
С.Карпович. (Ланівці)
04.06.2020 в 12:55
Якби Сабо прийшов,то половина нинішнього складу підстригла б газон і мила б підлогу на базі,футбол то не їхнє.
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0
0
Просто Квашин (Харьков)
04.06.2020 в 12:45
И тренер неплохой и человек порядочный...Я, лично, "за"...
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0
-2
avatar
simargl (Чернигов)
04.06.2020 в 12:27
Еще как вариант есть Сабо ...
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+2
-2
Просто Квашин (Харьков)
04.06.2020 в 12:46
Сабо занят...Он за тарелку похлебки гавкает на ДИНАМО...
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+1
-2
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uprise (Минск)
04.06.2020 в 12:47
Я за Сабо! Жаль, что ему 80! Хотя у него еще есть порох в пороховнице
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+1
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
04.06.2020 в 13:01
И ягоды в ягодице
0
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мы за динамо (киев)
04.06.2020 в 13:05
і коє что іщо, і коє что другоє, об чьом нє гаварят...
0
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