Юрий Семин прокомментировал потенциальное возвращение в киевское Динамо

Та ну причем тут Сабо пишут здесь.... Во первых он старше на семь лет.. во вторых Сабо никогда особо авторитетом у игроков не пользовался... тиогда а что говорить сейчас... а Палыч.. другое дело... Локо и сейчас за него горой... впрочем у всех есть недостатки но для Динамо это лучший выбор в данный момент..