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Юрий Семин прокомментировал потенциальное возвращение в киевское Динамо
Ответ простой
Бывший тренер киевского "Динамо" и московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал возможное возвращение в украинский гранд. Приводит слова специалиста издание Чемпионат.
"Ко мне по этому поводу никто не обращался".
Напомним, Семин возглавлял "Динамо" с 2007 по 2009 год. В конце декабря 2010 года он вернулся на пост главного тренера киевлян. С "бело-синими" Семин выигрывал чемпионат Украины и Суперкубок страны. Сейчас Юрий Павлович пребывает без клуба, тренер покинул "железнодорожников" в конце мая.
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Источник:Чемпионат
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Комментарии (10)
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kanavasha (Киев)
04.06.2020 в 13:18
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0
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Kristo (Львов)
04.06.2020 в 13:02
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0
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
04.06.2020 в 13:02
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0
0
С.Карпович. (Ланівці)
04.06.2020 в 12:55
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0
0
Просто Квашин (Харьков)
04.06.2020 в 12:45
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0
-2
simargl (Чернигов)
04.06.2020 в 12:27
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+2
-2
Просто Квашин (Харьков)
04.06.2020 в 12:46
Ответить
+1
-2
uprise (Минск)
04.06.2020 в 12:47
Ответить
+1
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
04.06.2020 в 13:01
0
0
мы за динамо (киев)
04.06.2020 в 13:05
0
0
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