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"Я сделал плохой выбор". Экс-динамовец жалеет, что не перешел в Ливерпуль

Премьер-лига
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А дотянул бы ли он до эпохи Клоппа?

"Я сделал плохой выбор". Экс-динамовец жалеет, что не перешел в Ливерпуль
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Бывший нападающий "Динамо" Дьемерси Мбокани в 2010 году мог перейти в "Ливерпуль" – тогда уроженец Конго выступал за "Стандард". Тем не менее, форвард присоединился к "Монако".

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"Тогда я сделал плохой выбор. Вместо контракта с "Ливерпулем" я поехал в "Монако". Хотя мне нужно было всего лишь поставить свою подпись в трудовом договоре. Йованович, к слову, так и сделал. Конечно, "красные" еще не были на таком высоком уровне, но это не имеет значения".

Уже через полгода после перехода в "Монако" Мбокани отправился в аренду в "Вольфсбург". Затем он перешел в "Андерлехт", а уже из Бельгии в 2013 году Дьемерси присоединился к киевскому "Динамо". Сейчас 34-летний конголезец защищает цвета "Антверпена".

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В статье: Динамо (Киев) Дьемерси Мбокани Ливерпуль
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Источник:
galsen221

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