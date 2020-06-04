"Я сделал плохой выбор". Экс-динамовец жалеет, что не перешел в Ливерпуль

Бывший нападающий "Динамо" Дьемерси Мбокани в 2010 году мог перейти в "Ливерпуль" – тогда уроженец Конго выступал за "Стандард". Тем не менее, форвард присоединился к "Монако".

"Тогда я сделал плохой выбор. Вместо контракта с "Ливерпулем" я поехал в "Монако". Хотя мне нужно было всего лишь поставить свою подпись в трудовом договоре. Йованович, к слову, так и сделал. Конечно, "красные" еще не были на таком высоком уровне, но это не имеет значения".

Уже через полгода после перехода в "Монако" Мбокани отправился в аренду в "Вольфсбург". Затем он перешел в "Андерлехт", а уже из Бельгии в 2013 году Дьемерси присоединился к киевскому "Динамо". Сейчас 34-летний конголезец защищает цвета "Антверпена".