Место встречи изменить можно: матч Львов – СК Днепр-1 официально перенесен

Дирекция УПЛ приняла решение перенести матч 25-тура тура "Львов" – СК "Днепр-1" с 6-го на 7-е июня. Изменено также и место проведения встречи – об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Читайте также Вместо матча УПЛ Днепр-1 проведет спарринг

Поединок состоится в Днепре на "Днепр-Арене". Отметим, что "Львов" будет номинальным хозяином поля. Время начала – 19:30.

СК "Днепр-1" лидирует во второй шестерке УПЛ с 31 зачетным пунктом, а ФК "Львов" занимает третью строчку в секстете с 22 баллами.