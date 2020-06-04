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Место встречи изменить можно: матч Львов – СК Днепр-1 официально перенесен

Премьер-лига
(2 голосов)

На "Днепр-Арену"

Место встречи изменить можно: матч Львов – СК Днепр-1 официально перенесен
Новина українською

Дирекция УПЛ приняла решение перенести матч 25-тура тура "Львов" – СК "Днепр-1" с 6-го на 7-е июня. Изменено также и место проведения встречи – об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

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Поединок состоится в Днепре на "Днепр-Арене". Отметим, что "Львов" будет номинальным хозяином поля. Время начала – 19:30.

СК "Днепр-1" лидирует во второй шестерке УПЛ с 31 зачетным пунктом, а ФК "Львов" занимает третью строчку в секстете с 22 баллами.

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В статье: ФК Львов чемпионат Украины УПЛ Днепр-Арена СК Днепр-1 Львов
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Источник:
УПЛ

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