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Место встречи изменить можно: матч Львов – СК Днепр-1 официально перенесен
На "Днепр-Арену"
Дирекция УПЛ приняла решение перенести матч 25-тура тура "Львов" – СК "Днепр-1" с 6-го на 7-е июня. Изменено также и место проведения встречи – об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
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Поединок состоится в Днепре на "Днепр-Арене". Отметим, что "Львов" будет номинальным хозяином поля. Время начала – 19:30.
СК "Днепр-1" лидирует во второй шестерке УПЛ с 31 зачетным пунктом, а ФК "Львов" занимает третью строчку в секстете с 22 баллами.
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Источник:УПЛ
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