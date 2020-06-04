Шапаренко вернулся в общую группу Динамо

"Динамо" продолжает готовится к матчу 25-го тура УПЛ с "Александрией".

В четверг "бело-синие" провели игровое занятие, которое завершилось двухсторонкой.

В ней среди прочих участвовал полузащитник Николай Шапаренко, который восстановился после повреждения задней поверхности бедра и приступил к работе в общей группе.

Продолжают восстанавливаться и пока занимаются индивидуально Иосиф Пиварич, Никита Бурда и Виктор Цыганков.

Напомним, что матч "Динамо" – "Александрия" состоится в воскресенье 7 июня и начнется в 17:00.