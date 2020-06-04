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Шапаренко вернулся в общую группу Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевляне готовятся к матчу с Александрией

Шапаренко вернулся в общую группу Динамо
Новина українською

"Динамо" продолжает готовится к матчу 25-го тура УПЛ с "Александрией".

В четверг "бело-синие" провели игровое занятие, которое завершилось двухсторонкой.

В ней среди прочих участвовал полузащитник Николай Шапаренко, который восстановился после повреждения задней поверхности бедра и приступил к работе в общей группе.

Продолжают восстанавливаться и пока занимаются индивидуально Иосиф Пиварич, Никита Бурда и Виктор Цыганков.

Напомним, что матч "Динамо" – "Александрия" состоится в воскресенье 7 июня и начнется в 17:00.

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В статье: Динамо (Киев) ФК Александрия
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Источник:
ФК Динамо

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