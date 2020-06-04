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Денис Попов: После игры с Шахтером писали и много хорошего, и много плохого

Премьер-лига
(2 голосов)

Киевляне уже переварили игру с Шахтером и готовятся к следующему матчу

Денис Попов: После игры с Шахтером писали и много хорошего, и много плохого
Новина українською

Защитник "Динамо" Денис Попов, который из-за дисквалификации пропустит следующий матч киевлян против "Александрии", рассказал о настроении после прошлого матча с "Шахтером" (1:3), настрое на следующую игру и поблагодарил болельщиков за поддержку.

"Думаю, у нас в команде все профессионалы, так что за день-два после матча с "Шахтером" переварили поражение и мысленно уже настраиваются на следующую игру. В прошлом матче нам было тяжеловато, думаю, по игре было видно, что тайм мы играли хорошо, а потом сил стало меньше, возможно, это и сыграло свою роль в итоговом результате. Думаю, с каждым матчем нам будет легче в физическом плане, а когда больше сил, можно себя проявить с лучшей стороны. Считаю, мы вполне успели восстановиться. Уверен, что будут силы, поскольку времени у нас было достаточно.

Хочу выразить большую благодарность болельщикам, которые поддержали нас во время заезда на стадион перед матчем с "Шахтером". Это было настолько приятно, что мурашки бежали по коже. От всей души спасибо ребятам, за то, что в такое непростое время они все равно продолжают нас поддерживать. После игры с донетчанами писали и много хорошего, и много плохого, но, думаю, настоящие болельщики все равно будут за нас болеть, в какой бы ситуации не находилась команда. Еще раз спасибо им"., - сказал Попов.

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В статье: Динамо (Киев) Денис Попов
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (3)
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Hanter44 (Baburka)
04.06.2020 в 17:45
Вот на настоящих болельщиков и надо ориентироваться,даже если они не всегда говорят сладкие речи.
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0
0
ascent (Луксор)
04.06.2020 в 17:30
Да-да, писали много хорошего о Шахтере и много плохого о Динамо...
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0
-4
FC SD CLUB (Кривой Рог)
04.06.2020 в 17:00
Удачи Александрии!
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+1
0


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