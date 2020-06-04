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Ящишин: У меня есть распоряжение сделать так, чтобы сотрудники и футболисты не чувствовали себя брошенными
В Карпатах борются с коронавирусом
Исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин в эфире ТК "Футбол" рассказал о ситуации в клубе после вспышки коронавируса.
"У меня есть распоряжение о том, кому и как нужно помогать в сложившейся ситуации.
О том, как сделать так, чтобы наши сотрудники и футболисты не чувствовали себя брошенными", – сказал Ящишин.
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Источник:ТК Футбол
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