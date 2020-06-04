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Ящишин: У меня есть распоряжение сделать так, чтобы сотрудники и футболисты не чувствовали себя брошенными

Премьер-лига
(1 голосов)

В Карпатах борются с коронавирусом

Ящишин: У меня есть распоряжение сделать так, чтобы сотрудники и футболисты не чувствовали себя брошенными
Новина українською

Исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин в эфире ТК "Футбол" рассказал о ситуации в клубе после вспышки коронавируса.

"У меня есть распоряжение о том, кому и как нужно помогать в сложившейся ситуации.

О том, как сделать так, чтобы наши сотрудники и футболисты не чувствовали себя брошенными", – сказал Ящишин.

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В статье: Карпаты (Львов) Ростислав Ящишин коронавирус
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Источник:
ТК Футбол

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