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Заря без больных и травмированных готовится к матчу с Колосом
У луганчан с лазаретом нет проблем
Луганская "Заря" продолжает подготовку к календарному матчу 25-го тура УПЛ с "Колосом".
Команда вышла на финальную стадию подготовки на учебно-тренировочной базе в районе Великий Луг.
Что касается физических кондиций команды, то все в строю. Больных нет. Травмированных нет. Максим Казаков, Никита Шевченко и Сергей Майборода, которые травмированы уже довольно давно, тренируются по индивидуальной программе.
Напомним, что поединок "Заря" – "Колос" состоится в субботу 6 июня и начнется в 17:00.
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Источник:ФК Заря
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