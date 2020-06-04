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Заря без больных и травмированных готовится к матчу с Колосом

Премьер-лига
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У луганчан с лазаретом нет проблем

Заря без больных и травмированных готовится к матчу с Колосом
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Луганская "Заря" продолжает подготовку к календарному матчу 25-го тура УПЛ с "Колосом".

Команда вышла на финальную стадию подготовки на учебно-тренировочной базе в районе Великий Луг.

Что касается физических кондиций команды, то все в строю. Больных нет. Травмированных нет. Максим Казаков, Никита Шевченко и Сергей Майборода, которые травмированы уже довольно давно, тренируются по индивидуальной программе.

Напомним, что поединок "Заря" – "Колос" состоится в субботу 6 июня и начнется в 17:00.

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В статье: Заря (Луганск) Колос (Ковалевка)
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Источник:
ФК Заря

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