Заря без больных и травмированных готовится к матчу с Колосом

Луганская "Заря" продолжает подготовку к календарному матчу 25-го тура УПЛ с "Колосом".

Команда вышла на финальную стадию подготовки на учебно-тренировочной базе в районе Великий Луг.

Что касается физических кондиций команды, то все в строю. Больных нет. Травмированных нет. Максим Казаков, Никита Шевченко и Сергей Майборода, которые травмированы уже довольно давно, тренируются по индивидуальной программе.

Напомним, что поединок "Заря" – "Колос" состоится в субботу 6 июня и начнется в 17:00.