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Маркос Антонио: Обсуждаем ситуацию с Карпатами. Нужно следить за собой

Премьер-лига
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Горняки готовятся к матчу с Десной

Маркос Антонио: Обсуждаем ситуацию с Карпатами. Нужно следить за собой
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Хавбек "Шахтера" Маркос Антонио рассказал о подготовке команды к матчу 25-го тура УПЛ с "Десной".

"Подготовка к матчу проходит в стандартном режиме. Встреча с "Десной" важна так же, как и любая другая игра чемпионата.

Физически чувствуем себя очень хорошо, вместе работаем уже больше двух недель. Сейчас сосредоточены на анализе соперника.

Настраиваемся только на победу, учитывая, что с "Десной" поединки всегда сложные. Конечно, обсуждаем ситуацию, сложившуюся во львовских "Карпатах", – в это непростое время нужно следить за собой и следовать рекомендациям врачей", - сказал полузащитник.

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В статье: Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк) Карпаты (Львов)
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Источник:
ФК Шахтер

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