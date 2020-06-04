Маркос Антонио: Обсуждаем ситуацию с Карпатами. Нужно следить за собой

Хавбек "Шахтера" Маркос Антонио рассказал о подготовке команды к матчу 25-го тура УПЛ с "Десной".

"Подготовка к матчу проходит в стандартном режиме. Встреча с "Десной" важна так же, как и любая другая игра чемпионата.

Физически чувствуем себя очень хорошо, вместе работаем уже больше двух недель. Сейчас сосредоточены на анализе соперника.

Настраиваемся только на победу, учитывая, что с "Десной" поединки всегда сложные. Конечно, обсуждаем ситуацию, сложившуюся во львовских "Карпатах", – в это непростое время нужно следить за собой и следовать рекомендациям врачей", - сказал полузащитник.