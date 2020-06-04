Буковина так и не стала жемчужиной западно-украинского футбола. Хотя задатки были

На звание жемчужины западно-украинского футболу в разное время претендовали разные команды. Более того, до сих пор этот почетный статус вакантный, ведь "Карпаты", которые исторически самые близкие к нему, переживают тяжелые времена. К сожалению, практически никогда на одну из передовых позиций в иерархии украинского футбола не претендовала "Буковина". Хотя все основания и возможности для этого были. Команда с богатой историей, с требовательными и преданными болельщиками, но только с тремя сезонами в элите украинского футбола.

Клуб был основан в 1958-м году под названием "Аванград". С тех пор и берет свое начало летоисчисление черновицкой команды. В 1960-м команда дебютировала в классе "Б" (первая зона УССР) чемпионата СССР, а через восемь лет коллектив, который тогда уже был переименован в "Буковину", добился в то время лучшего своего достижения – серебряные награды чемпионата УССР. Позже, - в 1980-м и 1989-м годах, - черновчане повторили успех, но на этом же турнирном уровне у них было и высшее достижение. В 1982-м и 1988-м годах "Буковина" становилась чемпионом УССР.

В 1990-м году "желто-черные" выиграли Вторую лигу СССР – третий по рангу дивизион советской империи. Это дало право впервые с 1965-го года и в пятый раз вообще сыграть на втором уровне иерархии советского футбола. То есть, в Первой Лиге союзного чемпионата. Ранее наивысшим достижением на этой ниве было восьмое итоговое место (сезон 1962), но в 1991-м "Буковина" пошла дальше – финишировала пятой.

"Буковина", 1990-й год / fcbukovyna.com

Это был беспрецедентный успех, который не только навсегда остался в истории, но который также определил светлое будущее коллектива. Империя раскололась, Украина получила Независимость и в 1992-м году запустила в ход свой первый самостоятельный чемпионат. В нем приняли участие шесть украинских команд-участниц высшей лиги чемпионата СССР 1991, лучшие украинские команды буферной зоны второй лиги чемпионата СССР 1991, две лучшие команды украинской зоны второй лиги чемпионата СССР, обладатель Кубка Украины 1991 среди команд первой (украинской) зоны второй лиги, а также украинские команды первой лиги чемпионата СССР 1991 года. Среди последних и была "Буковина".

Чемпионат Украины 1992 проводился, как известно, в формате двух групп с десятью участниками в каждой. "Буковина" была в группе Б – вместе с киевским "Динамо", "Днепром", "Металлистом", "Зарей-МАЛС", "Нефтяником", СКА (Одесса), а также "западенцами" "Прикарпатьем", "Волынью" и тернопольской "Нивой". Матчи обещали быть в духе дерби.

И "Буковина" не упала лицом в грязь. Например, в двух стартовых турах дебютного розыгрыша чемпионата Украины "желто-черные" с одинаковым счетом 2:1 обыграли двух принципиальных соперников - "Ниву" из Тернополя и "Волынь". Собственно, представитель Черновцов настолько хорошо держал марку, что заставил говорить о себе как о команде-открытии. В первых девяти турах не было ни одного поражения, а играть в течение этой серии пришлось и с "Металлистом", и с "Динамо", и с "Днепром". Первое поражение подопечным Ефима Школьникова, - уроженца Чернигова, но легендарной фигуры для футбола Черновцов, - нанесла на своем поле "Заря-МАЛС", которой впоследствии "Буковина" отомстила в Черновцах – победа 3:1. В итоге в своей группе "Буковина" заняла шестое место и с семью победами и четырьмя ничьими в 18-и матчах котировалась крепким середняком первенства. Школьникова, к слову, в 1991-м рассматривали кандидатом на пост главного тренера национальной сборной Украины. Но этого назначение не состоялось. Возможно, из-за вспыльчивого характер специалиста. Все, кого он тренировал и с кем работал бок-о-бок, отмечают Школьникова как человека с максимальными требованиями и нетерпением к безвольному отношению к игре. Спровоцировать конфликт с его участием – как пальцами щелкнуть. Но гении они такие – уязвимы и вспыльчивы.

Отдельная тема – воспитанники Ефима Школьникова. Через его команды прошли футболисты, которые затем стали настоящими звездами. Конечно, первый среди них - вице-чемпион Европы, обладатель Кубка кубков, неоднократный чемпион и обладатель Кубка СССР Олег Кузнецов. А как не назвать олимпийского чемпиона Вадима Тищенко, вице-чемпиона Европы Ивана Вишневского, игрока сборной Украины и киевского "Динамо" Виталия Косовского, обладателя Кубка УЕФА Александра Горшкова. Как первый капитан сборной независимой Украины вошел в футбольную историю Юрий Шелепницкий. В национальную команду привлекались Сергей Нагорняк и Олег Надуда.

Цитата из газеты "Команда"

Ефим Школьников

В следующем сезоне "Буковиной" руководил другой тренер, результаты немного пошли на спад. Почти половину матчей, - тринадцать из тридцати - "Буковина" проиграла. Но не вылетела и вылететь не могла, потому как по итогам того сезона никто не опустился в Первую лигу. Да и по спортивному принципу "Буковина" была тринадцатой с преимуществом в два очка над двумя худшими коллективами лиги. Наиболее ярко в составе блистал нападающий Борис Финкель, он забил семь голов из 27-и командных в целом. Финкель, кстати, даже за сборную Украины играл – четыре матча в 1994-м году. Ключевыми футболистами были также Павел Иричук, Виталий Марков, Иван Руснак, Леонид Федоров, Сергей Соботюк, Виктор Олейник, Роман Шпирнов. Не звезды – но ребята с характером.

Характер парни Павленко (приступил к работе с "Буковиной" после Школьникова) демонстрировали со старта соревнований. В первых шести турах – только одно поражение, в первых пяти матчах – лишь один пропущенный мяч. В одиннадцатом туре "Буковина" разгромила "Кремень" 6:0, но потом пропустила пять от "Динамо". "Днепр" также "буковинцев" не жалел – 5:1. Команда завершила чемпионат с пятой лучшей защитой лиги (наравне с "Шахтером" – 32 пропущенных), а если бы не такие крупные поражения от лидеров, то могла бы войти и в топ-3 по этому показателю.

Упадка как такового ничто не предвещало, но уже в следующем сезоне "Буковина" финишировала в зоне вылета с четырехочковым отставанием от спасительной позиции. Александр Павленко не выдержал: оттарабанив 33-и тура из 34, он прекратил тренировать "Буковину" после поражения от "Таврии" в предпоследний игровой день. Тогда, когда были утрачены даже теоретические шансы продолжить прописку еще на сезон. Чисто формальной, но исторической, как оказалось, игрой 34-го тура, проходившей в Тернополе против местной "Нивы", руководил Виктор Матвиенко. Исторической, потому что это был последний аккорд "буковинцев" на элитарном уровне украинского футбола.

Дальше - только Первая и Вторая лиги, с неприятными, но решаемыми финансовыми проблемами, и только локальные успехи. Например, как в сезоне 2010/11, когда игрок "Буковины" Руслан Гунчак с двадцатью голами стал лучшим бомбардиром лиги, а за год до этого Владислав Коробкин выиграл гонку бомбардиров в чемпионате Второй лиги. В разное время здесь играли Руслан Платон, Андрей Донец, Александр Бойцан, Сергей Басов – известные в Украине личности.

Руслан Гунчак

Начиная с 1994-го года, когда "Буковина" вылетела из Высшей лиги и впервые в своей истории сыграла в не элитном дивизионе независимого чемпионата Украины, команда провела двенадцать сезонов в Первой лиге и четырнадцать – во Второй. Вторую лигу дважды удалось выиграть (сезоны 1999/00 и 2009/10), а вот в Первой лишь однажды из двенадцати попыток удалось заскочить в "призы". Было это в сезоне 1995/96, когда "Буковина" финишировала второй сразу после полтавской "Ворсклы", но с большим отставанием – аж в восемь очков. Повышалась в классе тогда только одна команда.

В сезоне 2012/13 – две, а "Буковина" финишировала четвертой. Однако шансы вернуться в УПЛ были, ведь "Сталь" (Алчевск) и ПФК "Александрия", которые были второй и третьей соответственно, отказались от выхода на новый уровень. Причина – неготовность клуба и команды. "Буковина" же была готова, но бюрократы из футбольной верхушки акцентировали внимание на проблемах черновчан со стадионом и тренировочной базой. В частности, камнем преткновения становилось отсутствие подогрева газона, с чем в клубе обещали справиться. В конце концов, в кабинетах было принято решение не в пользу "Буковины" – из элиты вылетел запорожский "Металлург", на его место зашел "Севастополь". А вторую опцию обмена отменили: "Говерла", которая должна была вылететь, продолжила банкет еще на несколько сезонов. "Буковине" же остались финансовые проблемы из-за потери спонсоров.

"Буковина" в суммарной таблице чемпионатов Украины

В Кубке Украины черновицкая команда трижды доходила до 1/8-й финала – это лучшее достижение в турнире. Два из трех "мини-прорывов" произошли во времена элитной бытности "Буковины", то есть – на заре независимости Украины (сезоны 1992 и 1993/94). Последний раз так высоко "желто-черные" забирались в кубковом соревновании в сезоне 2011/12.