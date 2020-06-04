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Защитник Зари: Когда услышал о COVID-19 в Карпатах – стало немного не по себе

Премьер-лига
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Команда сдала обязательный тест на COVID-19 и узнала результаты

Защитник Зари: Когда услышал о COVID-19 в Карпатах – стало немного не по себе
Новина українською

Центрбэк "Зари" и молодежной сборной Украины Евгений Чеберко во время прямого эфира в Инстаграм UA-Футбол ответил на вопрос о реакции команды луганчан на вспышку коронавируса в "Карпатах".

Когда только увидели новость, вспоминает Евгений, обсуждали в команде.

Не то что страшно стало, но опасения были. Прежде всего за здоровье близких. Потому что у каждого из нас есть родители, в старших - дети. А это может зацепить всех их!

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Именно за себя могу сказать, что стало немного ...не по себе. Но после этого мы сдали тест и когда оказалось, что нет зараженных, все стало вокруг своя и мы в дальнейшем спокойно работаем. Тем более сейчас перед играми проверяют температуру тесты проходим постоянно, с этим проблем нету. Если все тесты отрицательные - спокойно играешь.

По сути мы приезжаем на базу, тренируемся и разъезжаемся по домам. Нас предупредили, что не стоит посещать рестораны, потому что это риск заболеть - а тогда вся команда окажется в зрении риска.

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В статье: Заря (Луганск) Карпаты (Львов) Евгений Чеберко коронавирус тестирование
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