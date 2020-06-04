Защитник Зари: Когда услышал о COVID-19 в Карпатах – стало немного не по себе

Центрбэк "Зари" и молодежной сборной Украины Евгений Чеберко во время прямого эфира в Инстаграм UA-Футбол ответил на вопрос о реакции команды луганчан на вспышку коронавируса в "Карпатах".

Когда только увидели новость, вспоминает Евгений, обсуждали в команде.

Не то что страшно стало, но опасения были. Прежде всего за здоровье близких. Потому что у каждого из нас есть родители, в старших - дети. А это может зацепить всех их!