Игрок Зари: Все думают, что Скрипник очень спокойный. Но это не так!

Защитник Евгений Чеберко, № 98 "Зари", сравнил во время прямого эфира в Инстаграм UA-Футбол характеры трех футбольных тренеров, которые его тренировали в клубах - Дмитрия Михайленко в "Днепре" и Юрия Вернидуба и Виктора Скрипника в луганской команде.

Прежде всего Евгений опроверг стереотип о действующем коуче "Зари".

Все думают что Скрипник очень спокойный. Но это не так! Если надо, он в перерыве в раздевалке может устроить нам "хорошую беседу" и сильно накричать, чтобы мы поняли, что надо играть совсем иначе. Такое случалось, когда у нас были неудачные первые таймы. Скрипник способен очень хорошо мотивировать. Просто он такой тренер, что спокойно себя ведет, когда сидит на скамейке. Может это из-за того, что он поиграл, поработал в Германии. Но на самом деле он также за нас переживает, просто держит эмоции в себе.

Виктор Скрипник может накричать, но, заметил Евгений, он больше доверяет футболистам.

Знает, на что футболист способен. И ему не нравится, когда мы играем слабее своего уровня. И то, как мы сейчас играем, его разочаровывает. Но этим своим спокойствием он позволяет футболисту чувствовать себя свободнее, и ты уже не такой зажатый, более уверенный в своих силах вне зависимости от того, как у тебя складывается игра.

Действующего тренера "Зари" Чеберко сравнивает с Дмитрием Михайленко, который его тренировал в "Днепре".

Михайленко тоже был спокоен. Плюс у него были чисто молодые игроки, он понимал, что их надо учить. В общем нам повезло с тренером, который умел работать с молодежью. Он нас учил игры с элементарного, чтобы мы понимали особенности взрослого футбола. А здесь все серьезно.

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