Когут: Львов - неплохая команда, но они нам по силам

Полузащитник "Днепра-1" Игорь Когут рассказал о подготовке команды к матчу 25-го тура УПЛ с ФК "Львов".

- Игорь, после первого матча уже можно сказать, что команда вернулась к традиционной, сезонной работе?

- Да, действительно, стартовали хорошо и постепенно входим в этот ритм, в котором обычно мы и находились во время чемпионата.

- Впереди матч против ФК "Львов". Чего ждать от этой команды, и как вы готовитесь к противостоянию?

- Вот сейчас уже начинаем непосредственно готовиться к сопернику, просматривать их матчи. Я, лично, игру с полтавчанами с их участием не смотрел, а только обзор. Могу сказать, что "Ворскла" создала достаточно острых моментов у ворот львовян, но их не реализовала. В целом, "Львов" - команда неплохая, но они нам по силам.

- Перед прошлой игрой в составе днепрян было немало травмированных игроков. Как сейчас они себя чувствуют?

- В нашем лазарете остался только один футболист, а все остальные уже занимаются в общей группе. Все в восторге и рвутся на поле.