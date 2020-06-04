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Зинченко о матче Шахтер – Динамо: Индивидуальное мастерство решает. А вы дальше бегайте тест Купера
Александр смотрел украинское Классико
Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко высказал свое мнение о матче 24-го тура УПЛ "Шахтер" - "Динамо" (3:1).
"Было два разных тайма.
Индивидуальное мастерство решает. А вы дальше бегайте тест Купера", – сказал Зинченко.
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Источник:Youtube-канал Миля
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Комментарии (2)
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Просто Квашин (Харьков)
04.06.2020 в 21:58
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аалекс ( Крым)
04.06.2020 в 21:43
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