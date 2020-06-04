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Зинченко о матче Шахтер – Динамо: Индивидуальное мастерство решает. А вы дальше бегайте тест Купера

Премьер-лига
(1 голосов)

Александр смотрел украинское Классико

Зинченко о матче Шахтер – Динамо: Индивидуальное мастерство решает. А вы дальше бегайте тест Купера
Новина українською

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко высказал свое мнение о матче 24-го тура УПЛ "Шахтер" - "Динамо" (3:1).

"Было два разных тайма.

Индивидуальное мастерство решает. А вы дальше бегайте тест Купера", – сказал Зинченко.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Манчестер Сити Александр Зинченко
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Источник:
Youtube-канал Миля

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Комментарии (2)
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Просто Квашин (Харьков)
04.06.2020 в 21:58
Тест Купера ДИНАМО бегало при Лобановском...Хотя ничего страшного в нем нет...Забыли, как ДИНАМО вжарило Барселону 3-0 и 4-0...Просто годами кричали "диванные" -кого покупаете ! давайте наших молодых! ... вот и молодые... А миллиардер Ахметов скупил сборную Бразилии и взял клуб-поставщик очков шахтьору (18 за сезон) ...
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аалекс ( Крым)
04.06.2020 в 21:43
Не в бровь, а в глаз.
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