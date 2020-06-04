Зинченко о матче Шахтер – Динамо: Индивидуальное мастерство решает. А вы дальше бегайте тест Купера

Тест Купера ДИНАМО бегало при Лобановском...Хотя ничего страшного в нем нет...Забыли, как ДИНАМО вжарило Барселону 3-0 и 4-0...Просто годами кричали "диванные" -кого покупаете ! давайте наших молодых! ... вот и молодые... А миллиардер Ахметов скупил сборную Бразилии и взял клуб-поставщик очков шахтьору (18 за сезон) ...