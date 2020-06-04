Премьер-лига
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Заря сдала очередной тест на коронавирус. Результат негативный
Судя по всему, процедура станет постоянной
Луганская "Заря", следуя рекомендациям, прошла ещё один тест на коронавирус.
На этот раз тестирование состоялось на базе. Результат, как и во всех прежних тестах один – негативный.
Напомним, ранее была зафиксирована вспышка заражения инфекцией в львовских "Карпатах". В клубе заболели 26 человек: 11 игроков команды и 15 членов персонала.
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Источник:ФК Заря
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