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Заря сдала очередной тест на коронавирус. Результат негативный

Премьер-лига
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Судя по всему, процедура станет постоянной

Заря сдала очередной тест на коронавирус. Результат негативный
Новина українською

Луганская "Заря", следуя рекомендациям, прошла ещё один тест на коронавирус.

На этот раз тестирование состоялось на базе. Результат, как и во всех прежних тестах один – негативный.

Напомним, ранее была зафиксирована вспышка заражения инфекцией в львовских "Карпатах". В клубе заболели 26 человек: 11 игроков команды и 15 членов персонала.

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В статье: Заря (Луганск) коронавирус
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Источник:
ФК Заря

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