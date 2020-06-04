Заря сдала очередной тест на коронавирус. Результат негативный

Луганская "Заря", следуя рекомендациям, прошла ещё один тест на коронавирус.

На этот раз тестирование состоялось на базе. Результат, как и во всех прежних тестах один – негативный.

Напомним, ранее была зафиксирована вспышка заражения инфекцией в львовских "Карпатах". В клубе заболели 26 человек: 11 игроков команды и 15 членов персонала.