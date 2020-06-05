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Игроком Зари интересовался клуб из Словении

Премьер-лига
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Очевидно, его имел в виду Рафаилов

Игроком Зари интересовался клуб из Словении
Новина українською

Евгений Чеберко, центральный защитник "Зари", в прямом эфире Инстаграм UA-Футбол прокомментировал высказывание бывшего гендиректора клуба Сергея Рафаилова о заинтересованности в его услугах клубов из-за рубежа.

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Это больше на уровне слухов. Говорили, мол "Динамо" интересовалось, а еще команда из-за рубежа. Но лично ко мне никто не звонил и ничего не предлагал.

Только он [Сергей Рафаилов] мне сказал, что есть интерес какой-то команды со Словении. Не знаю даже, какая именно. Он не назвал. Но говорил, что может быть от них предложение. Я сказал: "Хорошо, когда будет, тогда и буду рассматривать".

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В статье: Заря (Луганск) Сергей Рафаилов Динамо (Киев) Евгений Чеберко
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