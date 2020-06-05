Игроком Зари интересовался клуб из Словении

Евгений Чеберко, центральный защитник "Зари", в прямом эфире Инстаграм UA-Футбол прокомментировал высказывание бывшего гендиректора клуба Сергея Рафаилова о заинтересованности в его услугах клубов из-за рубежа.

Это больше на уровне слухов. Говорили, мол "Динамо" интересовалось, а еще команда из-за рубежа. Но лично ко мне никто не звонил и ничего не предлагал.

Только он [Сергей Рафаилов] мне сказал, что есть интерес какой-то команды со Словении. Не знаю даже, какая именно. Он не назвал. Но говорил, что может быть от них предложение. Я сказал: "Хорошо, когда будет, тогда и буду рассматривать".