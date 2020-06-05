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УАФ дала ответ по расширению УПЛ в следующем сезоне
Будет 14 команд
Спортивный директор ПФЛ Евгений Мороз отрицает вероятность отказа от расширения УПЛ в сезоне 2020/2021.
Однако он признал, что была попытка клубов УПЛ склонить руководящие футбольные органы к тому, чтобы в следующем сезоне в УПЛ оставалось 12 команд вместо анонсированного расширения к 14.
Была попытка "качнуть" этот вопрос, некоторые клубы хотели раскачать эту ситуацию в своих целях.
Однако накануне у клубов ПФЛ состоялось видеосовещание с руководством УАФ. Спортивный директор "Волыни" Валентин Кошельник на этом мероприятии спрашивал конкретно по этому вопросу.
Тогда все получили четкий ответ, что расширение УПЛ состоится, как записано в регламенте: одна команда опуститься, а три - поднимутся.
Было общее собрание клубов УПЛ, они также поддержали принцип, записанный в регламенте.