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У Александрии перед матчем с Динамо - прогнозируемая потеря

Премьер-лига
(1 голосов)

Не играл и с "Зарей"

У Александрии перед матчем с Динамо - прогнозируемая потеря
Новина українською

Игрок левого фланга (защитник-полузащитник) "Александрии" Роман Вантух не сыграет в матче 25 тура с киевским "Динамо", сообщает телеканал Футбол.

Дело в том, что "Александрия" арендует услуги Вантуха у киевского "Динамо", а по условиям соглашения между клубами в очных встречах он играть не может.

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Добавим, что сам Роман оправляется от повреждения. Из-за него он пропустил первый после карантина 24 тур УПЛ.

Напомним, что с "Динамо" с "Александрией" сыграет в воскресенье, 7 июня.

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В статье: Динамо (Киев) ФК Александрия Роман Вантух
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Источник:
Футбол News

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Комментарии (1)
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Hanter44 (Baburka)
05.06.2020 в 13:41
О па са ю тся!
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