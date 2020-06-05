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У Александрии перед матчем с Динамо - прогнозируемая потеря
Не играл и с "Зарей"
Игрок левого фланга (защитник-полузащитник) "Александрии" Роман Вантух не сыграет в матче 25 тура с киевским "Динамо", сообщает телеканал Футбол.
Дело в том, что "Александрия" арендует услуги Вантуха у киевского "Динамо", а по условиям соглашения между клубами в очных встречах он играть не может.
Добавим, что сам Роман оправляется от повреждения. Из-за него он пропустил первый после карантина 24 тур УПЛ.
Напомним, что с "Динамо" с "Александрией" сыграет в воскресенье, 7 июня.
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Источник:Футбол News
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Hanter44 (Baburka)
05.06.2020 в 13:41
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