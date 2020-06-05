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Защитник Зари объяснил, почему Александрия стала самым неудобным соперником его команды

Премьер-лига
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Крепкий орешек Шарана

Защитник Зари объяснил, почему Александрия стала самым неудобным соперником его команды
Новина українською

Во время прямого эфира в Инстаграм UA-Футбол центрального защитника "Зари" Евгения Чеберко спросили, почему его команде не удается обыграть "Александрию".

Если брать во внимание результаты, то это действительно невыгодный для нас соперник. "Александрия" хорошо умеет обороняться, перестраиваться в защите. У них плотная оборона, которая не дает места нападающим, чтобы нанести удар. Это очень трудно сделать, почти все 90 минут они не дают шансов у своих ворот!

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Хотя я считаю, что в каждом матче мы играем лучше, чем они. У нас есть свои моменты. Но мы их не используем. И поэтому нам, когда играем первым номером и долго не забиваем, становится сложно. Потому что команда соперника не раскрывается. Если бы повели в счете - наши нападающие получили бы больше пространства. Стало бы легче играть. Поскольку 0:0 ...мы рискуем, идем вперед, а "Александрия" хорошо выбегает в контратаку, быстро переходит из обороны и использует моменты. А им не нужно много шансов, чтобы забить гол.

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В статье: Заря (Луганск) ФК Александрия УПЛ Евгений Чеберко
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