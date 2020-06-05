Защитник Мариуполя высказался о том, как перенос игры с Карпатами повлиял на команду

Защитник ФК "Мариуполь" Сергей Чоботенко в разговоре с телеканалом Футбол поделился ожиданиями от субботнего матча с "Олимпиком" в рамках 25 тура УПЛ.

- Матч с "Карпатами" не состоялся. Как это отразилось на подготовке к "Олимпику"?

- С одной стороны это дало нам больше времени для отдыха. Но с другой стороны все команды провели по одному полноценному матчу и получили больше игровой практики. Для них это плюс, а для нас - минус. Это можно считать преимуществом. Но я думаю, все будет хорошо, мы подойдем в оптимальном состоянии, сможем показать свои лучшие качества.

- Два дня в автобусе. Успели восстановиться?

- Трудно нам это далось. Одно дело ехать поездом, а совсем другое - автобусом, да еще и по нашим дорогам. Но уже все восстановились, времени было достаточно.

- Чего ожидаете от "Олимпика"?

- После карантина трудно прогнозировать, в каком состоянии команда соперника. Посмотрим на футбольном поле.

- В прошлом туре "Олимпик" проиграл 1:3 "Днепру-1"

- Вряд ли это можно считать показателем. В нашей шестерке все команды примерно равны. Сегодня проиграли, завтра выиграют.

- Пустые трибуны - плюс или минус?

- Конечно, минус. Мы играем для болельщиков, и всегда хочется чувствовать их присутствие. Но учитывая последние события, здоровья людей выходит на первый план. Претерпим этот период.