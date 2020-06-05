Играл в ФК Львов, а теперь - против него. Лукас Тейлор в Днепр-1 готовит прием экс-одноклубникам

В первом же матче УПЛ после карантина "Днепра-1" первым появлением в основе и первым голом за команду отметился бразильский фланговик Лукас Тейлор. Игрок рассказал о своей готовности и ожиданиях от встречи (в воскресенье в 19:30 в рамках 25 тура УПЛ) с бывшей командой - ФК "Львов", где футболист выступал в 2018-2019 годах.

Также Лукас вспомнил предыдущую игру - победу в 24 туре УПЛ над "Олимпиком" и свой забитый гол.

- Я был счастлив, потому что это была первая игра, которую я начал в старте с момента травмы голеностопа. Я чуть не кричал от радости, тем более, команда победила. А вообще, считаю, что могу играть лучше. Надо до конца набрать форму.

- Насколько важно было забить для уверенности?

- Да, действительно, перед игрой не чувствовал себя полностью уверенным. Перед этим я играл не очень хорошо, но тренер доверял мне, подбадривали и партнеры. Это дало мне сил перед игрой. Гол, конечно, должен восстановить мою уверенность, позволить вновь поверить в собственный футбол. Надеюсь, все это вернется ко мне.

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- Ты пропустил действительно большой период из-за травмы. Как чувствуешь себя сейчас, после зимних сборов и весенних тренировок?

- Физически готов на 60-70 процентов. Когда буду полностью в форме, думаю, выглядеть на поле лучше.

- Зимой ты признался, что не понимал всего, что говорит тренер. Как с этим дела сейчас?

- Без изменений (смеется). На самом деле, сейчас в этом плане легче. С нами много занимается новый тренер Луиджи, а итальянский язык несколько похожа на португальский. Я могу понять, что говорят. Все легко, и нет неудобных ситуаций, недоразумение.

- Как и все, ты впервые столкнулся с карантином. Чем занимался в это время?

- На днях играл в видеоигры. Иногда смотрел фильмы, но почти все время играл.

- Следующий матч "Днепр-1" должен провести против твоей бывшей команды. Будет ли игра со "Львовом" особой для тебя?

- Это будет обычный матч. Я очень уважаю "Львов". Эта команда открыла для меня двери в Украину, они очень помогали мне. Желаю им только лучшего, но сейчас я играю в "Днепре-1" и надеюсь, что в этой игре победит моя команда.