Динамо заключило контракт с новым спонсором

Киевское «Динамо» представило нового официального спонсора. Им стала группа официальных дилеров в Киеве Winner Automotive, которая обеспечивает полный комплекс услуг по продаже и обслуживанию автомобилей.

Стороны договорились о сотрудничестве в рамках рекламы во время матчей, промоакций, а также совместной организации и реализации социальных проектов.