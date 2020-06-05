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Динамо заключило контракт с новым спонсором

Премьер-лига
(2 голосов)

Киевский клуб начал сотрудничество с Winner Automotive

Динамо заключило контракт с новым спонсором

Киевское «Динамо» представило нового официального спонсора. Им стала группа официальных дилеров в Киеве Winner Automotive, которая обеспечивает полный комплекс услуг по продаже и обслуживанию автомобилей.

Стороны договорились о сотрудничестве в рамках рекламы во время матчей, промоакций, а также совместной организации и реализации социальных проектов.

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В статье: Динамо (Киев)
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Комментарии (5)
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simargl (Чернигов)
05.06.2020 в 18:01
Ну всё, теперь всех пересадят на форды)) по игре и самоотдаче... кому мустанг или Ф150, а кому и фордКа...)))
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0
-1
Просто Квашин (Харьков)
05.06.2020 в 18:06
Судя по твоему посту...ты самокат украл...
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0
0
Адам Жоржевич (Хмельницький)
05.06.2020 в 17:24
Тю, я думав "SEMKI".))
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+1
-1
КиевДинамоУкраина (Киев)
05.06.2020 в 17:59
ВАЛИДОЛ......
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0
-1
Просто Квашин (Харьков)
05.06.2020 в 18:05
А что, евреи семки точат..???!!!!
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0
0


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