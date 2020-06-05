Санжар: У нас есть не закрытые вопросы по долгам, но они должны решиться в ближайшее время

Журналист UA-Футбол Александр Рыженко связался с главным тренером "Карпат" Романом Санжаром, чтобы узнать последние новости из жизни клуба. Львовяне - одна из двух команд, которые пока не провели ни одного матча в чемпионате и не выйдут на поле как минимум в ближайшие несколько недель. Как проходит самоизоляция, есть ли прогресс в рассчёте по долгам, об общении с Петром Дыминском и первом туре УПЛ после рестарта - рассказал коуч "зелёно-белых".

- Как проходит ваша самоизоляция?

- Она заключается в том, чтобы максимально исключить общение, избегать людных мест, мыть руки. Но самое главное - избежать лишнего общения и по возможности находиться в одиночестве. Я живу в гостинице. Здесь минимум людей, она практически пустая, в этом плане здесь комфортно.

- Какой-то круг общения сейчас у вас есть?

- Круг общения есть: это мои помощники, они находятся рядом, мы питаемся. Это очень ограниченный круг общения.

- Что-то известно, насколько самоизоляция затянется? Когда вы вернётесь, так сказать, к нормальной жизни?

- Пока непонятно. Я знаю, что у нас планируется тестирование на 14-15-16 число, я точной даты ещё не знаю. А до того момента мы все будем на изоляции.

- Чем занимаетесь на самоизоляции?

- Практически ничем. Я нахожусь не только в помещении, поэтому, если есть время, то прогуливаюсь по лесу, который здесь недалеко. А так ничего особенного: читаю новости, пытаюсь быть в курсе событий, которые происходят. Оказавшись наедине с самим собой есть возможность подумать о работе, проанализировать какие-то вещи, подумать о будущем.

- В начале мая команда сдавала два теста на COVID-19, которые дали отрицательный результат. Но уже через несколько недель результат тестирования был совсем другой. Есть какое-то понимание, когда именно произошло заражение?

- Понимания, когда это произошло, нет, потому что ни у кого же не было симптомов. Первый тест мы провели в тот же день, когда собрались: результаты были отрицательные. Когда проводили второй тест, у некоторых ребят он уже дал положительный результат. Вся команда начала пересдавать тесты, и на третьем тесте, скажем так, "выстрелило". Когда это произошло - непонятно, потому что у ребят симптомов не было никаких абсолютно. Тяжело определить, как и от кого дошло. Плюс мы все были вместе. И как получилось так, что у кого-то есть коронавирус, а у кого-то нет - непонятно.

- Есть ли какие-то новости из команды? Может, кто-то уже вылечился от коронавируса или наоборот пополнение в списке.

- Новостей никаких, я разговаривал с ребятами, попытался их поддержать. Но каких-то особых новостей нет: прошло слишком мало времени, чтобы вирус ушёл. Надо, чтобы прошло определённое время, потом будут сдаваться новые тесты. И на основании того, что они покажут, мы будем понимать, есть вирус или нет.

- Что вы успели сделать до самоизоляции? Как проходила подготовка?

- У нас был одноразовый режим тренировок. В принципе, мы максимально не были готовы к чемпионату, потому что за две недели подготовиться очень сложно. Но тем не менее, провели определённую работу и, по моей оценке, процентов на 70-80 команда уже была готова к старту.

- Недавно в клубе сменилось руководство. Уже общались с новыми владельцами?

- Нет, я не общался. Через Ростислава Ящишина держим связь. А напрямую я не общался.

- Долги перед командой ещё остались?

- На данный момент у нас есть не закрытые вопросы, но они якобы должны решиться в ближайшее время.

- Вы с Дыминским за время совместной работы успели пообщаться?

- Мы общались не один раз. Он звонил. Но как правило, это было ещё до Нового года. Октябрь, может, ноябрь. Этих разговоров было немного. Может, три или четыре.

Мы обсуждали какие-то игры, положение дел в команде на тот момент, какие-то кандидатуры футболистов, аспекты игры команды. Пётр Петрович уже тогда говорил о желании играть молодыми, чтобы было больше молодёжи.

- Во время карантина клуб урезал зарплату?

- Мы ещё эти зарплаты не получали с тех пор, как ушли на карантин. Но они однозначно будут не полные. Мы находимся в диалоге с клубом. Какие они будут - окончательно ещё не решено.

- У вас контракт до конца июня. Были разговоры о его продлении хотя бы до конца сезона?

- Нет. Разговоров на эту тему мы не поднимали. Все сейчас заняты немного другими делами.

- По ходу карантина "Карпаты" покинули несколько легионеров: Кириленко, Мартинс, Халл. Почему они не остались хотя бы до конца чемпионата?

- На протяжении всего сезона те трудности, которые были у нас по ходу чемпионата, больше всего влияли на легионеров. Если мы и ребята-украинцы более, скажем так, терпеливы к трудностям и событиям, которые были в клубе, то на легионеров это влияло очень сильно. На протяжении всего сезона они изъявляли желание уйти. Как только у них появилась такая возможность, они сразу же это сделали.

- Первые матчи УПЛ, хоть и без "Карпат", уже состоялись. Смотрели?

- Если честно, мне футбол понравился своим накалом. Где-то, может, не хватало качества. Понятно, то, что отсутствие зрителей не придаёт определённой искры. Но тем не менее, если абстрагироваться от всего и смотреть чисто на матчи, то я считаю, что практически все команды в хорошей готовности, во всех играх был накал, поэтому лично мне игры понравились.