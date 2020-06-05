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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

25 тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей

Премьер-лига
(2 голосов)

Расписание матчей ближайшего тура

25 тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей
Новина українською

Уже на ближайших выходных состоится 25-й тур УПЛ.

Вашему вниманию расписание поединков, с сеткой телевизионных трансляций в прямом эфире.

6 июня, суббота

"Шахтер" - "Десна" (17:00, трансляция – Футбол 2)

"Заря" - "Колос" (17:00, трансляция – УНИАН)

7 июня, воскресенье

"Олимпик" - "Мариуполь" (14:00, трансляция – Футбол 1)

"Динамо" - "Александрия" (17:00, трансляция – 2+2)

"Львов" - "Днепр-1" (17:00, трансляция – Футбол 1)

Также отметим, что матчи "Заря" - "Колос" и "Динамо" - "Александрия" можно будет смотреть онлайн на Youtube-канале Football Hub.

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В статье: ФК Мариуполь Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Колос (Ковалевка) СК Днепр-1
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