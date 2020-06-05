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25 тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей
Расписание матчей ближайшего тура
Уже на ближайших выходных состоится 25-й тур УПЛ.
Вашему вниманию расписание поединков, с сеткой телевизионных трансляций в прямом эфире.
6 июня, суббота
"Шахтер" - "Десна" (17:00, трансляция – Футбол 2)
"Заря" - "Колос" (17:00, трансляция – УНИАН)
7 июня, воскресенье
"Олимпик" - "Мариуполь" (14:00, трансляция – Футбол 1)
"Динамо" - "Александрия" (17:00, трансляция – 2+2)
"Львов" - "Днепр-1" (17:00, трансляция – Футбол 1)
Также отметим, что матчи "Заря" - "Колос" и "Динамо" - "Александрия" можно будет смотреть онлайн на Youtube-канале Football Hub.