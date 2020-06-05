Шаран: Из матча Шахтер - Динамо мы сделали для себя выводы

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран в эфире ТК "Футбол" поделился ожиданиями от матча 25-го тура УПЛ с "Динамо".

"Понимаем, что сейчас все находятся не в оптимальных кондициях, и Динамо тоже.

Физически команда соперника неплохо готова. То, что их не хватило на второй тайм (в матче против "Шахтера") - конечно, нужно понимать, против какой команды они играли. Эта команда является лучшей в Украине и одной из лучших в Европе.

Для себя мы выводы сделали. Конечно, будем стараться противостоять "Динамо" так, чтобы добиться положительного результата", - сказал Шаран.

Напомним, что матч "Динамо" – "Александрия" состоится в воскресенье 7 июня и начнется в 17:00.