Львов отправился на матч с Днепром-1 без двух травмированных и одного дисквалифицированного игрока

В пятницу 5 июня ФК "Львов" отправился на матч с "Днепром-1", который львовский клуб сыграет на поле соперника. О кадровом потенциале своей команды в эфире ТК "Футбол" рассказал главный тренер сине-золотых "львов" Егише Меликян.

"Сегодня в 9.00 утра выехали. У нас Алваро дисквалифицирован, Ренан и Сабино травмированы", – сказал Эгише Меликян.

Напомним, что матч "Львов" – "Днепр-1" состоится в воскресенье 7 июня и начнется в 19:30.