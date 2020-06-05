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Львов отправился на матч с Днепром-1 без двух травмированных и одного дисквалифицированного игрока

Премьер-лига
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Львовяне целый день провели в дороге

Львов отправился на матч с Днепром-1 без двух травмированных и одного дисквалифицированного игрока
Новина українською

В пятницу 5 июня ФК "Львов" отправился на матч с "Днепром-1", который львовский клуб сыграет на поле соперника. О кадровом потенциале своей команды в эфире ТК "Футбол" рассказал главный тренер сине-золотых "львов" Егише Меликян.

"Сегодня в 9.00 утра выехали. У нас Алваро дисквалифицирован, Ренан и Сабино травмированы", – сказал Эгише Меликян.

Напомним, что матч "Львов" – "Днепр-1" состоится в воскресенье 7 июня и начнется в 19:30.

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В статье: ФК Львов Егише Меликян СК Днепр-1
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Источник:
ТК Футбол

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