Буряк: Динамо выглядит обнадеживающе, достаточно хорошо

В ближайшее воскресенье, 7 июня, “Динамо” проведет домашнюю встречу УПЛ с “Александрией”. Своими ожиданиями от предстоящего матча поделился, экс-тренер “Динамо” и сборной Украины Леонид Буряк.

- Леонид Иосифович, какие у вас впечатления от игры и функциональной готовности “Динамо” по итогам первого после двухмесячного перерыва поединка - против “Шахтера”?

- Впечатление двоякое. “Динамо” провело очень хороший первый тайм, первые 55-60 минут, не уступая “Шахтеру” в созданных моментах, забив гол, который не был засчитан. При этом концовка матча была провальной. Думаю, “Динамо” еще не набрало оптимальных кондиций. Но команда выглядит обнадеживающе, достаточно хорошо. Наверное, за последнее время это была одна из самых содержательных игр киевлян, в которой присутствовали и скорость, и достаточно хорошее исполнение. Однако исполнительское мастерство футболистов “Шахтера” оказалось немного выше.

- Смотрели ли вы встречу “Александрии” с “Зарей”? Победа, добытая “горожанами” на последних минутах, добавит им уверенности в своих силах перед поединком с “Динамо”?

- Этот матч смотрел отрывками. Игра вышла достаточно боевой. Сложно говорить, был ли пенальти, не хочу это комментировать. Но моменты создавали обе команды, были попадания в штангу. Думаю, матч вышел ничейным, “Заре” было обидно при равной игре уступить “Александрии” на последних минутах.

Думаю, кто бы ни играл с киевским “Динамо”, все мотивированы - одни команды хотят побороться за серебряные медали и место в квалификации Лиги чемпионов, другие - достойно завершить чемпионат. Приезжая в столицу, все играют с запредельной мобилизацией.

- “Александрия” в последнее время являлась неуступчивым и неудобным соперником не только для “Динамо”, а и для “Шахтера”, “Зари”. В чем секрет команды Владимира Шарана, и сможет ли она сохранить свой прогресс после карантина?

- “Александрия” - боевитая команда, хорошо подготовленная. Сейчас все команды примерно одинаковы, только у футболистов “Динамо” и “Шахтера” исполнительское мастерство более высокое, чем у других. В данный момент ситуация напоминает первые матчи после сборов: все примерно в одинаковых кондициях. Может быть, игроков не хватает на все 90 минут, но все игры проходят боевито, и на первый план выходят физические кондиции команд и футболистов. Фактически, за счет своих кондиций “Александрия” и решила исход матча с “Зарей”. “Горожане” имели преимущество в последние 10 минут, нагнетая этот поздний гол. Так же и с “Динамо” - ни в чем не уступая “Шахтеру”, а может быть, в чем-то и превосходя “горняков”, киевляне в итоге проиграли матч. Думаю, в этом плане все команды в одинаковых условиях. Уверен, кондиции будут набираться от игры к игре.

- В каких компонентах нужно прибавить “Динамо”, чтобы опередить оппонентов в борьбе за вторую позицию и квалификацию к Лиге чемпионов?

- “Динамо”, в принципе, и играет-то неплохо. Киевлянам нужно время. Но времени сейчас нет ни у кого. В данный момент игроков хватает минут на 60-65, но этого недостаточно. Думаю, что в следующем матче с “Александрией” мы увидим уже другое качество игры, и команда будет более готова. Еще немного времени - и “Динамо” придет к оптимальным кондициям.

- По вашему мнению, как может развиваться ход матча “Динамо” с “Александрией”? Команды будут рисковать или большого количества моментов и голов ожидать не стоит?

- Фаворит матча - “Динамо”, все будет строиться от этого. Киевлянам некуда деваться, необходимо атаковать, наносить удары, угрожать воротам соперника. Если они не будут этого делать, о победе не может быть и речи. Думаю, в нынешней ситуации игра будет сложной.

- В последней встрече команд в Кубке Украины решающим был гол Цыганкова в дополнительное время. Кто из динамовцев может решить исход поединка в отсутствие Виктора?

- В матче с “Шахтером” мне очень понравился Цитаишвили. Думаю, это усиление для команды, нужно давать молодому футболисту играть. У него есть качества, которыми не обладают нападающие, доступные сейчас у “Динамо”. Думаю, Цитаишвили должен быть игроком основного состава.