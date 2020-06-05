Маркос Антонио: Игры против Десны нам всегда сложно даются

Хавбек "Шахтера" Маркос Антонио поделился ожиданиями от грядущей игры с черниговской "Десной" в рамках 25-го тура украинской Премьер-лиги.

"Работаем чуть больше двух недель. В принципе, уже набрали форму. Сейчас полностью сконцентрированы на игре с "Десной", на разборе команды. Хотим победить.

Они работают, как и все, чтобы побеждать. Любая команда борется за победу. Нам всегда сложно даются игры против этой команды. Мы должны постараться, чтобы добиться победы", – сказал Маркос Антонио.

Напомним, что поединок "Шахтер" - "Десна" пройдет 6 июня на НСК "Олимпийский". Начало - 16:55.