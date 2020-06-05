Кирюханцев: Не сказал бы, что Олимпик это принципиальный соперник для Мариуполя

Защитник "Мариуполя" Игорь Кирюханцев рассказал о вояже в Киев и подготовке команды к матчу 25-го тура УПЛ с "Олимпиком".

— Команда настраивалась на матч с "Карпатами", но уже перед самым Львовом пришлось возвращаться домой. Морально это сильно отразилось на команде?

— В первые дни было тяжело отойти от такой поездки. Обидно было, конечно, что проделали такой путь зря. Но сейчас все нормально — готовимся к "Олимпику". К тому же и дорога теперь будет легче – в Киев будем добираться на поезде.

— "Олимпик" уже провел один официальный матч после карантина, в то время как "Мариуполь" из-за ситуации с "Карпатами" только тренируется. Даст ли этот фактор, на твой взгляд, преимущество донецкой команде?

— Сложно сказать… Да, мы не еще не играли, но в минувшее воскресенье, по приезду, провели "двухсторонку" – два тайма по 45 минут. Получили хорошую нагрузку.

— Сил на весь матч хватит? Все-таки для вас это будет первая игра после карантина. Плюс в ближайшие выходные в Киеве прогнозируют жару. Как показали матчи первого после рестарта тура не всем командам хватает сил на весь матч.

— Сейчас сложно что-то прогнозировать. Из-за карантина мы очень много времени были без футбола. Понятно, что у футболистов сейчас физическое состояние отличается из-за вынужденной паузы – все по-разному занимались. Наверное, где-то после 70-й минуты будет тяжелей из-за отсутствия игровой практики.

— В то же время количество замен увеличили до пяти. Это должно помочь?

— Думаю, конечно, поможет. Был карантин и многих футболистов на весь матч может "не хватить". Также это дополнительный шанс для тех ребят, кто окажется в запасе.

— Как настраиваетесь на эту игру? "Олимпик" для азовцев принципиальный соперник?

— Не сказал бы, что это принципиальный соперник. Настраиваемся как на обычный календарный матч. Будем выходить на поле с мыслями о победе, но игра все покажет.

— Из-за пандемии матчи сейчас проходят без зрителей и команды-хозяева лишены поддержки своих болельщиков. Для "Мариуполя" то, что в Киеве не будет зрителей – плюс или минус?

— Я думаю, минус. Всегда приятнее играть со зрителями на стадионе. Пусть даже они болеют и за другую команду. Эта ситуация от нас не зависит. Было принято такое решение, а наша задача – выходить на поле и играть.