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Исполнительный директор УПЛ: Карпаты подтянут молодых игроков
В УПЛ надеются, что Карпаты все-таки смогут доиграть сезон
Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о ситуации с вспышкой коронавируса в "Карпатах". Функционер поделился мыслями о том, как команда будет доигрывать сезон.
"План такой: 15-16 июня, через две недели (по истечении двухнедельной самоизоляции) "Карпаты" проходят повторное тестирование. Дополнительно львовский клуб подтянет молодых игроков, чтобы компенсировать потерю по количественному составу футболистов. Надеемся, что результаты будут негативными, после чего "Карпаты" проведут матч с "Олимпиком".
Предварительно "Карпаты" договорились с "Мариуполем" о том, чтобы перед календарным матчем львовян в Мариуполе провести игру 24-го тура. По подобным договоренностям с "Ворсклой" и "Днепром-1" мы общаемся в рабочем порядке", - сказал Дикий.
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