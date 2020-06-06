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Кирилл Ковалец: Уверен, в матче с Динамо будем выглядеть убедительно
Хавбек уверен в своей команде
Полузащитник "Александрии" Кирилл Ковалец поделился ожиданиями о предстоящем матче 25-го тура УПЛ против "Динамо".
–Последние три матча "Александрия" проиграла "Динамо", но по игре вы не уступали киевлянам. Почему не удавалось зацепиться за очки?
– Соглашусь с тем, что мы очень хорошо выглядели в тех матчах, но присутствовал фактор невезения. Уверен, что в матче против "Динамо" будем выглядеть убедительно. Перед этой встречей мы хорошо потренировались, думаю, заработали фарт.
Я уверен в своей команде, и в каждом партнере, который будет со мной на футбольном поле.
– Руководство ставит цель – третье место, но ведь футболисты мечтают о второй строчке, которая дает шанс сыграть в квалификации ЛЧ?
– Конечно. Я думаю, каждый футболист мечтает об этом. Но не стоит много говорить, лучше выходить на футбольное поле и там все доказывать, – сказал Ковалец в эфире ТК Футбол.
Встреча с "Динамо" состоится 7 июня. Игра стартует в 17:00.