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Рябоконь: Тренеру Шахтера было бы интересно посмотреть, как сейчас выглядит Конопля
Возможно, защитник уже готов составить конкуренцию в донецком клубе
Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь в эфире канала "Футбол 1" рассказал об арендованном игроке Ефиме Конопле и подготовке к матчу с "Шахтером".
- На самом деле, я не сторонник, чтобы футболист играл против родной команды. Полностью согласен, мы это обговаривали. Но в этой ситуации, думаю, ему надо было разрешить, пусть бы поиграл. У него есть большое желание.
И как раз посмотрели и убедились бы, что он в нашей команде зря время не терял и, возможно, уже готов составить конкуренцию в "Шахтере" основным правым защитникам.
Думаю, можно было бы как-то уладить этот вопрос. Тренеру "Шахтера" было бы интересно посмотреть, как он сейчас выглядит, – сказал Рябоконь.