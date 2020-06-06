Рябоконь: Тренеру Шахтера было бы интересно посмотреть, как сейчас выглядит Конопля

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь в эфире канала "Футбол 1" рассказал об арендованном игроке Ефиме Конопле и подготовке к матчу с "Шахтером".

- На самом деле, я не сторонник, чтобы футболист играл против родной команды. Полностью согласен, мы это обговаривали. Но в этой ситуации, думаю, ему надо было разрешить, пусть бы поиграл. У него есть большое желание.

И как раз посмотрели и убедились бы, что он в нашей команде зря время не терял и, возможно, уже готов составить конкуренцию в "Шахтере" основным правым защитникам.

Думаю, можно было бы как-то уладить этот вопрос. Тренеру "Шахтера" было бы интересно посмотреть, как он сейчас выглядит, – сказал Рябоконь.