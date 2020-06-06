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Рябоконь: Тренеру Шахтера было бы интересно посмотреть, как сейчас выглядит Конопля

Премьер-лига
(1 голосов)

Возможно, защитник уже готов составить конкуренцию в донецком клубе

Рябоконь: Тренеру Шахтера было бы интересно посмотреть, как сейчас выглядит Конопля
Новина українською

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь в эфире канала "Футбол 1" рассказал об арендованном игроке Ефиме Конопле и подготовке к матчу с "Шахтером".

- На самом деле, я не сторонник, чтобы футболист играл против родной команды. Полностью согласен, мы это обговаривали. Но в этой ситуации, думаю, ему надо было разрешить, пусть бы поиграл. У него есть большое желание.

И как раз посмотрели и убедились бы, что он в нашей команде зря время не терял и, возможно, уже готов составить конкуренцию в "Шахтере" основным правым защитникам.

Думаю, можно было бы как-то уладить этот вопрос. Тренеру "Шахтера" было бы интересно посмотреть, как он сейчас выглядит, – сказал Рябоконь.

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В статье: Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк) Александр Рябоконь Ефим Конопля Луиш Каштру
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Источник:
Футбол 1/2/3

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Комментарии (4)
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simargl (Чернигов)
06.06.2020 в 10:56
Желания много, харизмы и драйва. А практики и мастерства пока маловато. Думаю его еще на сезон оставят в Десне.
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+1
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
06.06.2020 в 10:45
Виглядає кепсько, толку з нього мало
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0
-2
Hanter44 (Baburka)
06.06.2020 в 11:05
Тебя то не спрашивали
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+1
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
06.06.2020 в 11:44
Тебе теж, це моя особиста...
0
-1


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