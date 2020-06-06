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Главный тренер Колоса признал некоторые проблемы с составом перед матчем с Зарей
Но у Костышина достаточно футболистов
Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин поделился ожиданиями от матча с "Зарей".
- Есть некоторые проблемы. Но у нас достаточно футболистов, чтобы заменить. Это не очень большая проблема. "Заря" нам предоставила в Запорожье поле для тренировок. Оно качественное, в отличном состоянии.
Нет никаких проблем. Готовимся дать бой "Заре", – сказал Костышин.
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Источник:Трибуна
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