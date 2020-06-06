Шабанов - о матче с Александрией: Все должно быть хорошо

Защитник "Динамо" Артем Шабанов поделился своими ожиданиями от будущей встречи с "Александрией" в 25-м туре УПЛ.

- После матча с "Шахтером" и нашего поражения, конечно, осадок остался. Мы очень хотели победить, чтобы занять второе место и закрепиться на нем. Сейчас у трех команд - "Динамо", "Зари" и "Десны" одинаковое количество очков, поэтому вся борьба еще впереди, начинаем заново. Нужно побеждать "Александрию" и "Зарю" в ближайших матчах – это очень важно. Думаю, к этим поединкам мы подойдем во всеоружии. Хорошо, что будем играть на "Олимпийском", а не на другом стадионе, о чем ходили разговоры раньше. Это наш домашний стадион, и мы к нему привыкли.

- В марте вы уже дважды встречались с "Александрией" в чемпионате и Кубке Украины, чем вам запомнились те поединки?

- "Александрия" - неплохая команда, они демонстрируют силовой футбол. Обычно они играют за счет длинных передач. Главное не проиграть им в верховой борьбе и подборе мяча – тогда всё будет хорошо.

- Лучший бомбардир "Александрии" - Кирилл Ковалец, что можете сказать об этом игроке, много ли проблем он приносит защитникам?

- Да, это хороший футболист, много забивает. Нужно обратить на него особое внимание. Мне еще нравится Василий Грицук, также знаком с несколькими футболистами лично. В общем, повторюсь, это хорошая команда.

- В марте вы уже забивали "Александрии", попробуете сделать то же на этот раз?

- Да, буду стараться снова отличиться. Я центральный защитник, поэтому, наверное, самая реальная возможность для этого, когда буду подключаться на стандартные положения – угловые и штрафные удары.

- Не будет ли дополнительно на вас давить тот факт, что сейчас сразу у трех команд одинаковое количество очков, и у "Динамо" нет права на ошибку, ведь можно потерять и второе место?

- Думаю, нет, ведь все понимают, что нам нужно только побеждать, чтобы выйти на второе место, поэтому все ребята будут настроены максимально серьезно и стремиться добыть только победу. Ближе к игре мы с тренерами подробно разберем соперника, наставники подскажут, как действовать, поэтому все должно быть хорошо.

- Учитывая, что "Динамо" работает в недельном цикле, у команды достаточно времени, чтобы подготовиться к следующему матчу?

- Думаю, да. Есть время разобрать предыдущую игру с "Шахтером", проанализировать ошибки и сделать правильные выводы, а также настроиться на предстоящий матч.