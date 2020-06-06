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Заря - Колос: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Поединок второй и шестой команд УПЛ.

Заря - Колос: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
UA-Футбол
Новина українською

"Заря" и "Колос" свои первые матчи после карантина проиграли - команда Виктора Скрипника уступила "Александрии" (0:1), а Коваливка не совладала с "Десной" (0:2). Теперь они выяснят отношения в очной встрече.

К этому матчу луганчане подошли на втором месте в УПЛ с 46 очками, "Колос" же замыкает верхнюю шестерку с 26 баллами и никаких турнирных задач и перспектив у него не осталось.

Читайте также Анонс и прогноз матча "Заря" - "Колос".

Смотрите онлайн видео матча "Заря" - "Колос" прямо в этой новости ниже в плеере УНИАН.

Favbet-лига. Второй этап, нижняя шестерка. 25-й тур
6 июня, Запорожье, стадион "Славутич-Арена". Начало в 17:00
"Заря" - "Колос".

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В статье: Заря (Луганск) УПЛ Колос (Ковалевка)
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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
06.06.2020 в 12:17
Проходняк для Колоса
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