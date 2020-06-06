Заря - Колос: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Заря" и "Колос" свои первые матчи после карантина проиграли - команда Виктора Скрипника уступила "Александрии" (0:1), а Коваливка не совладала с "Десной" (0:2). Теперь они выяснят отношения в очной встрече.

К этому матчу луганчане подошли на втором месте в УПЛ с 46 очками, "Колос" же замыкает верхнюю шестерку с 26 баллами и никаких турнирных задач и перспектив у него не осталось.

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Favbet-лига. Второй этап, нижняя шестерка. 25-й тур

6 июня, Запорожье, стадион "Славутич-Арена". Начало в 17:00

"Заря" - "Колос".