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Динамо - Александрия: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ
UA-Футбол рассказывает. где можно будет посмотреть один из главных матчей текущего тура украинской Премьер-лиги
В стартовом после карантина туре украинского чемпионата "Динамо" уступило "Шахтёру", опустившись на четвёртое место в таблице. "Александрия" же напротив - вернулась к футболу с победой над "Зарёй", которая позволила "горожанам" сократить отставание от второй строчки до трёх очков. Обеим командам не занимать мотивации выиграть этот поединок.
Когда и где состоится матч Динамо - Александрия?
Ранее была информация, что "динамовцы" свои домашние поединки после карантина будут проводить на клубном стадионе имени Валерия Лобановского. Однако встреча с "Александрией" состоится на НСК "Олимпийский" - спустя сутки после того, как здесь же свой матч проведёт "Шахтёр" с "Десной".
"Динамо" и "Александрия" выйдут на поле в воскресенье, 7 июня. Стартовый свисток должен прозвучать в 17:00 по Киеву.
Где смотреть матч Динамо - Александрия?
Поединок в прямом эфире покажет телеканал "2+2" (который можно смотреть на Т2, кабеле, спутнике или онлайн).
Легальную интернет-трансляцию матча смотрите на сайте 1plus1.video (по подписке, первые 10 минут просмотр бесплатный). Также бесплатно игру можно будет увидеть на сайте UA-Футбол благодаря плееру Youtube-проекте FootballHub.
Если у вас не будет возможности посмотреть видео, самый удобный способ отслеживать ход поединка - текстовая трансляция на UA-Футбол здесь.