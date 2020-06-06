Динамо - Александрия: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

В стартовом после карантина туре украинского чемпионата "Динамо" уступило "Шахтёру", опустившись на четвёртое место в таблице. "Александрия" же напротив - вернулась к футболу с победой над "Зарёй", которая позволила "горожанам" сократить отставание от второй строчки до трёх очков. Обеим командам не занимать мотивации выиграть этот поединок.

Когда и где состоится матч Динамо - Александрия?

Ранее была информация, что "динамовцы" свои домашние поединки после карантина будут проводить на клубном стадионе имени Валерия Лобановского. Однако встреча с "Александрией" состоится на НСК "Олимпийский" - спустя сутки после того, как здесь же свой матч проведёт "Шахтёр" с "Десной".

"Динамо" и "Александрия" выйдут на поле в воскресенье, 7 июня. Стартовый свисток должен прозвучать в 17:00 по Киеву.

Где смотреть матч Динамо - Александрия?

Поединок в прямом эфире покажет телеканал "2+2" (который можно смотреть на Т2, кабеле, спутнике или онлайн).

Легальную интернет-трансляцию матча смотрите на сайте 1plus1.video (по подписке, первые 10 минут просмотр бесплатный). Также бесплатно игру можно будет увидеть на сайте UA-Футбол благодаря плееру Youtube-проекте FootballHub.

Если у вас не будет возможности посмотреть видео, самый удобный способ отслеживать ход поединка - текстовая трансляция на UA-Футбол здесь.