Полузащитник Олимпика назвал цели команды на остаток сезона

Хавбек "Олимпика" Андрей Кравчук ответил на вопросы пресс-службы клуба накануне матча 25-го тура УПЛ против "Мариуполя".

- Поменялось ли что-то в тренировочном процессе команды после карантина?

- Мы пробуем новые тактические схемы. Ищем оптимальные варианты, связки. Это постоянный процесс. Если говорить глобально, то практически ничего не поменялось.

Климовский продолжает то направление, которое было выбрано еще при Висенте, но точечно прививает и свое видение, новые идеи.

- Практически во всех матчах "Олимпик" демонстрирует хорошую комбинационную игру. При этом мы не знаем вкуса побед с октября. Почему нет результата?

- Тут и добавить нечего. Уже не раз я слышал о том, что футбол, который мы показываем отмечают эксперты и болельщики. И это, безусловно, приятно. Но тот факт, что мы не можем добиться победы уже долгое время говорит о наличии больших проблем.

Мы каждый день работаем над тем, чтобы улучшить свою игру в фазах атаки и обороны.

Поверьте, в плане самоотдачи на тренировках ни к кому не может быть претензий. Просто так бывает… Это футбол. Мы уже попадали в похожую ситуацию в прошлом году.

Нужно переломать себя и, наконец, добиться победы. Это психологически нас раскрепостит. Верю, что мы сделаем это в воскресном матче.

- Каковы цели "Олимпика" на остаток нынешнего сезона?

- Очень хотелось бы зацепиться за место, дающее право сыграть в плей-офф за еврокубки. Но для начала нужно прервать нашу безвыигрышную серию, - сказал Кравчук.