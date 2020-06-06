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Капитан Десны знает секрет, как остановить Марлоса
Кинем Марлосу на шею Домбровского, - пошутил Фаворов
Лидер черниговской "Десны" Денис Фаворов в эфире канала "Футбол 1" прокомментировал предстоящий матч против "Шахтера" в рамках 25-го тура УПЛ.
- Как остановить Марлоса? Не знаю, может Домбровского ему на шею кинем. Будет бегать с ним на плечах.
Не знаю, командные действия - только так можно остановить этих ребят, - сказал Фаворов.
Напомним, что Марлос специалист по "Десне", забив три мяча черниговцам в последних матчах.
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Источник:Футбол 1/2/3
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