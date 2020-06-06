Капитан Десны знает секрет, как остановить Марлоса

Лидер черниговской "Десны" Денис Фаворов в эфире канала "Футбол 1" прокомментировал предстоящий матч против "Шахтера" в рамках 25-го тура УПЛ.

- Как остановить Марлоса? Не знаю, может Домбровского ему на шею кинем. Будет бегать с ним на плечах.

Не знаю, командные действия - только так можно остановить этих ребят, - сказал Фаворов.

Напомним, что Марлос специалист по "Десне", забив три мяча черниговцам в последних матчах.