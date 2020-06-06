  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Капитан Десны знает секрет, как остановить Марлоса
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Капитан Десны знает секрет, как остановить Марлоса

Премьер-лига
(1 голосов)

Кинем Марлосу на шею Домбровского, - пошутил Фаворов

Капитан Десны знает секрет, как остановить Марлоса
Новина українською

Лидер черниговской "Десны" Денис Фаворов в эфире канала "Футбол 1" прокомментировал предстоящий матч против "Шахтера" в рамках 25-го тура УПЛ.

- Как остановить Марлоса? Не знаю, может Домбровского ему на шею кинем. Будет бегать с ним на плечах.

Не знаю, командные действия - только так можно остановить этих ребят, - сказал Фаворов.

Напомним, что Марлос специалист по "Десне", забив три мяча черниговцам в последних матчах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марлос Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк) Денис Фаворов Андрей Домбровский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол 1/2/3

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Усе буде добре (Київ)
06.06.2020 в 12:22
Только зря он шутит с нашим братом, У меня есть мера, даже две: Если он меня прикончит матом, Так я его — через бедро с захватом Или ход конём — по голове!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...