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Премьер-лига

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Андрей Павелко высказался о новом контракте с Шевченко и возобновлении УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

"Имейте немного терпения" (с)

Андрей Павелко высказался о новом контракте с Шевченко и возобновлении УПЛ
Новина українською

Глава УАФ Андрей Павелко прокомментировал возобновление Премьер-лиги и добавил интриги в переговоры с тренером сборной.

- Новый контракт с Андреем Шевченко? Имейте немного терпения. Вы все узнаете (улыбается).

Рестарт УПЛ показал, что все соскучились по футболу. И он вернулся. Но, я считаю, что это не конец. Мы видим по Карпатам...

Важно контролировать ситуацию и понимать, что война с пандемией не завершена. И все ограничения направлены на защиту здоровья наших людей, - сказал Павелко.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Андрей Павелко УПЛ УАФ
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Источник:
FootballHub
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