Андрей Павелко высказался о новом контракте с Шевченко и возобновлении УПЛ

Глава УАФ Андрей Павелко прокомментировал возобновление Премьер-лиги и добавил интриги в переговоры с тренером сборной.

- Новый контракт с Андреем Шевченко? Имейте немного терпения. Вы все узнаете (улыбается).

Рестарт УПЛ показал, что все соскучились по футболу. И он вернулся. Но, я считаю, что это не конец. Мы видим по Карпатам...

Важно контролировать ситуацию и понимать, что война с пандемией не завершена. И все ограничения направлены на защиту здоровья наших людей, - сказал Павелко.