Премьер-лига
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Андрей Павелко высказался о новом контракте с Шевченко и возобновлении УПЛ
"Имейте немного терпения" (с)
Глава УАФ Андрей Павелко прокомментировал возобновление Премьер-лиги и добавил интриги в переговоры с тренером сборной.
- Новый контракт с Андреем Шевченко? Имейте немного терпения. Вы все узнаете (улыбается).
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Рестарт УПЛ показал, что все соскучились по футболу. И он вернулся. Но, я считаю, что это не конец. Мы видим по Карпатам...
Важно контролировать ситуацию и понимать, что война с пандемией не завершена. И все ограничения направлены на защиту здоровья наших людей, - сказал Павелко.
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Источник:FootballHub
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