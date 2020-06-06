  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Глава медицинского департамента УАФ: Если Заря не сделает ПЦР-тесты, то матч с Колосом отменят
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Глава медицинского департамента УАФ: Если Заря не сделает ПЦР-тесты, то матч с Колосом отменят

Премьер-лига
(2 голосов)

Делегат просто не допустит луганчан к матчу

Глава медицинского департамента УАФ: Если Заря не сделает ПЦР-тесты, то матч с Колосом отменят
Новина українською

Глава спортивно-медицинского департамента УАФ Вячеслав Попов рассказал о жестком контроле за проведением ПЦР-тестирования на коронавирус в УПЛ.

- За выполнением этого условия следит делегат матча. Он проверяет списки с результатами тестов и принимает решение о проведении матча. Если клуб не прошел ПЦР-тестирование, то он отстраняет всю команду от матча. Все будет жестко.

Знаю о ситуации с "Зарей". Если они не сделают ПЦР-тесты, то матч будет отменен ("Заря" играет с "Колосом" сегодня, 6 июня – прим.). Делегат их просто не допустит к матчу, доложит руководству УАФ, которое примет решение об отмене матча и засчитает команде техническое поражение.

В клубе об этом знают. Думают, если в первый раз с экспресс-тестами все прошло, то пройдет снова, но теперь так не будет. Шутки уже закончились, – сказал Попов.

Сообщается, что луганский клуб сообщил о проведении тестов на коронавирус 4 июня, но не уточнил их вид. Судя по фотографиям, в клубе провели экспресс, а не ПЦР-тест.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Колос (Ковалевка) УАФ коронавирус
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (23)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Димон1983
06.06.2020 в 15:57
Так и от и тот тест показует есть короновирус или нет разница в цене
Ответить
0
-1
avatar
satellite (Харьков)
06.06.2020 в 15:46
Я наверное что то пропустил ......??? Почему Повов говорит что не пройдёт то ,что прошло раньше??? Заря что,и после выхода с карантина, перед матчем с Александрией не сдавала полноценно этот тест???Кто может пояснить толком??? Заранее благодарен.
Ответить
0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
06.06.2020 в 15:07
Це Суркіс наказав гравцям Зорі не пройти тести, він же наказав Абу Ханні завалити гравця Олександрії у штрафному. Ату його, ату!
Ответить
+1
-1
avatar
Spokoyno (Киев)
06.06.2020 в 15:08
Я вам більше скажу... Цей вірус теж завезли братки
Ответить
+1
-1
alex.belogubko (одесса)
06.06.2020 в 15:03
надо наказывать кто несёт за это ответственость медиков и увольнять раз во время не сказали командам что надо делать какой тест а команды здесь не при чём
Ответить
0
-1
oda1979 (Запорожье)
06.06.2020 в 15:04
С каких это? Информацию получает клуб и его клуба медслужба обеспечивает тестирование.
Ответить
0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
06.06.2020 в 15:08
Який ще клуб? Це все продєлкі Суркісів.
0
-1
avatar
Spokoyno (Киев)
06.06.2020 в 14:58
ШО ТО БУЛО Не бажання босів Зорі витрачатися на "примарну" загрозу? Бльше тисячі не менше ніж на тридцять, а то і взагалі П'ЯТДЕСЯТ чоловік Так поки в одному клубі "ковід погуляв"... Утім хто знає, де та голка в сіні або швайка в дупі Цікаво, а як там справи у інших? Це ЗАГАЛЬНА вимога? Чи тільки для "обраних"?
Ответить
+1
0
oda1979 (Запорожье)
06.06.2020 в 14:59
Правила одни для всех.
Ответить
0
0
avatar
Spokoyno (Киев)
06.06.2020 в 15:06
Та Правила дійсно одні до всіх... Але ми ж бачимо, як вони трактуються на полі! Одному за дотик одразу картка, а іншому... та тож контактний вид спорту Тут автор трошки не допрацював... Йому одразу треба було навести приклад інших клубів Бо статейка вийшла провокаційною. Можна трактувати, як забажаєш! Таке собі КІС КІС для "обожнювачів Динамо" Вони і набігли та волають
0
0
oda1979 (Запорожье)
06.06.2020 в 15:11
Смешались в кучу пони, люди... ситуевина с тестами проста: вот вид теста, вот срок его проведения. Что тут сложного?? Карточки и пенальти медперсонал не назначает
+1
0
oda1979 (Запорожье)
06.06.2020 в 14:54
А что не так? Есть правила, их надо исполнять..
Ответить
+1
0
ascent (Луксор)
06.06.2020 в 14:55
Вернее дали команду и её действительно надо выполнять!
Ответить
+1
-1
oda1979 (Запорожье)
06.06.2020 в 14:58
С соображалкой проблемы? Разжевываю для недалеких: Есть требования к тестам, команда их не исполняет... понятно что ДК очкует и включило админресурс. Но, Заря в данной ситуации сама виновата.
+1
-1
Hanter44 (Baburka)
06.06.2020 в 14:48
Не мытьем,так катаньем.Для достижений цели все средства хороши.И почему это угрожающее известие появилось за 3 часа до игры?
Ответить
+3
-1
oda1979 (Запорожье)
06.06.2020 в 14:55
Мля.. так пусть Заря сделает Нужные тесты и играет на здоровье
Ответить
+1
-2
avatar
таврия19752009 (симферополь)
06.06.2020 в 14:46
Динамо тащут любыми способами .Динамо чемпион не по игре а в кабинетах
Ответить
+4
-3
oda1979 (Запорожье)
06.06.2020 в 14:55
Заря тащит сама ДК:)) это если по факту событий
Ответить
0
-1
kvna (кременчуг)
06.06.2020 в 14:43
План еще не выполнен - надо на этих тестах еще много кому-то денег заработать
Ответить
0
-1
ascent (Луксор)
06.06.2020 в 14:42
Это план "А", есть еще план "Б" - удаление и пенальти!
Ответить
+3
-1
Димон1983
06.06.2020 в 14:40
Я смотрю Зарю нагинают со всех сторон знает боятса)))
Ответить
+2
-1
avatar
Инспектор ( )
06.06.2020 в 14:38
Да напишите как есть. Купили Зарю за бабки от Динамо. Дело то для великой команды не новое
Ответить
+4
-1
ascent (Луксор)
06.06.2020 в 14:46
точнее топят Зарю за бабки от ...
Ответить
+4
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...