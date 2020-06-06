Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Глава медицинского департамента УАФ: Если Заря не сделает ПЦР-тесты, то матч с Колосом отменят
Делегат просто не допустит луганчан к матчу
Глава спортивно-медицинского департамента УАФ Вячеслав Попов рассказал о жестком контроле за проведением ПЦР-тестирования на коронавирус в УПЛ.
- За выполнением этого условия следит делегат матча. Он проверяет списки с результатами тестов и принимает решение о проведении матча. Если клуб не прошел ПЦР-тестирование, то он отстраняет всю команду от матча. Все будет жестко.
Знаю о ситуации с "Зарей". Если они не сделают ПЦР-тесты, то матч будет отменен ("Заря" играет с "Колосом" сегодня, 6 июня – прим.). Делегат их просто не допустит к матчу, доложит руководству УАФ, которое примет решение об отмене матча и засчитает команде техническое поражение.
В клубе об этом знают. Думают, если в первый раз с экспресс-тестами все прошло, то пройдет снова, но теперь так не будет. Шутки уже закончились, – сказал Попов.
Сообщается, что луганский клуб сообщил о проведении тестов на коронавирус 4 июня, но не уточнил их вид. Судя по фотографиям, в клубе провели экспресс, а не ПЦР-тест.