Вербич: Сейчас на Динамо самое большое давление в этом сезоне

Словенский легионер "Динамо" Беньямин Вербич в эфире "Футбол 1" рассказал, что ждет от матча с "Александрией" в 25-м туре УПЛ.

- На "Динамо" всегда было большое давление. Сейчас, я думаю, самое большое в этом сезоне. Каждый следующий матч будет для нас, как финал.

Будем играть и стараться, чтобы выигрывать в каждой встрече. В наших головах только следующий матч, – сказал Вербич.