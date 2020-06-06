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Вербич: Сейчас на Динамо самое большое давление в этом сезоне

Премьер-лига
(2 голосов)

В головах игроков "бело-синей" команды только следующий матч

Вербич: Сейчас на Динамо самое большое давление в этом сезоне
Новина українською

Словенский легионер "Динамо" Беньямин Вербич в эфире "Футбол 1" рассказал, что ждет от матча с "Александрией" в 25-м туре УПЛ.

- На "Динамо" всегда было большое давление. Сейчас, я думаю, самое большое в этом сезоне. Каждый следующий матч будет для нас, как финал.

Будем играть и стараться, чтобы выигрывать в каждой встрече. В наших головах только следующий матч, – сказал Вербич.

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В статье: Динамо (Киев) ФК Александрия Беньямин Вербич
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Источник:
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Комментарии (5)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
06.06.2020 в 15:59
Самі винні у такій ситуації...
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0
0
Пришта Литин (Киев)
06.06.2020 в 15:40
Если отдадите серебро и не заберёте Кубок, то вас всех просто раздавят.
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+1
-1
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Romerik (YNWA)
06.06.2020 в 15:25
Мне кажется самое большое напряжение чувствует Зоря. Уже с первого матча начали жать с не футбольной стороны))
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0
-3
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Spokoyno (Киев)
06.06.2020 в 15:24
Авжеж... Зрозуміло командна гра здебільшого організується тренерським штабом... А там судячи з результатів великі проблеми! Половина команд трансмаркетом оцінюється як Вербіч, а от переваги у грі не відчувається.
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+1
-2
ascent (Луксор)
06.06.2020 в 14:48
Ну если игроки Динамо чувствуют напряжение, то как говорится, все в ваших руках
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-2


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