Премьер-лига
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Вербич: Сейчас на Динамо самое большое давление в этом сезоне
В головах игроков "бело-синей" команды только следующий матч
Словенский легионер "Динамо" Беньямин Вербич в эфире "Футбол 1" рассказал, что ждет от матча с "Александрией" в 25-м туре УПЛ.
- На "Динамо" всегда было большое давление. Сейчас, я думаю, самое большое в этом сезоне. Каждый следующий матч будет для нас, как финал.
Будем играть и стараться, чтобы выигрывать в каждой встрече. В наших головах только следующий матч, – сказал Вербич.
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Источник:Футбол 1/2/3
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Комментарии (5)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
06.06.2020 в 15:59
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Пришта Литин (Киев)
06.06.2020 в 15:40
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Romerik (YNWA)
06.06.2020 в 15:25
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ascent (Луксор)
06.06.2020 в 14:48
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