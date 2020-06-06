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Официальное заявление Зари: Клуб проведет дополнительное тестирование 9-го июня
В луганском клубе прокомментировали возможную отмену матча с "Колосом"
Представители ФК "Заря" прокомментировали заявление главы медицинского департамента УАФ об отмене матча 25-го тура между луганским клубом и "Колосом".
"28 мая команда прошла первое тестирование на коронавирус, о чём имеются соответствующие документы. Согласно всем рекомендациям у команды есть две недели для прохождения следующего теста.
Однако футбольным клубом "Заря" было принято решение провести дополнительное тестирование в рамках экспресс-теста о чём было сообщено на официальном сайте в четверг 4 июня. Соответствующие документы так же имеются в наличии. Следующий ПЦР тест запланирован у нас во вторник 9 июня в рамках подготовки к игре с киевским "Динамо".
Футбольный клуб "Заря" делает все, согласно рекомендациям МОЗ и своевременно проводит тестирование игроков для проведения футбольных матчей", - говориться в официальном заявлении на сайте ФК "Зари".